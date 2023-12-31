24 Канал зібрав для вас добірку новорічних тостів з побажаннями миру та перемоги України. Віримо, що вже зовсім скоро найзаповітніша мрія всіх українців здійсниться.

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Новорічні тости у віршах: побажання миру та перемоги

Вип'ємо перший тост за тих,

Хто приносить нам всім мир.

Другий келих підіймаю,

Бо здоров’я всім бажаю.

Третя чарка — це за друзів,

Щоб не жили вони в тузі

Четверта суто за країну,

Вільну, гарну й дуже сильну!

***

Без ста грамів не розібратись

В році тому, що минає.

Беремо першу чарку нашу

За козаків у нашім краї.

Спасибі, Боже, що дожили,

Було те, чим дорожили.

П’ємо другий за сім’ю,

Цю — до дна зараз доп’ю.

Третю — щоб були у парі,

Розганяли чорні хмари,

У коханні довго жили,

Добре було й не тужили!

Підіймаємо тост четвертий,

Щоб вороги були роздерті,

Аби ноги окупантів

Зникли всі під бій курантів!

П’ятий тост буде за друга,

Щоб не здолала туга,

Аби в будь-яких незгодах

Ви долали перешкоди!

Шостий підіймаємо швидко

За рік, який приходить спритно.

Аби приніс він мир і щастя

І нас боялися напасті!

Новорічні тости / Фото forumsmile.com.ua

***

Першу чарку підніму як завжди за ЗСУ!

Щоб лайно від нас пішло, другий тост за ТРО!

Третій вип’ємо традиційно – за любов до Батьківщини!

А четвертий під вечерю тост за наших волонтерів!

П’яту чарку наливаємо, і за медиків вживаємо!

***

Хай рік Новий дає надій,

Здоров'я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!

***

Перший тост — за кримський міст.

Тост номер два за крейсер Москва.

Третю повну — за бавовну!

Вип’ємо знову, щоб працював Вова!

За синє небо, за жовті поля,

За світ, у якому нема москаля!

Всі, кому налили, п’ють за Збройні Сили!

А наступний Новий рік — був у радості повік!

Вип’ємо на дорогу за нашу перемогу!

Новорічні тости / Фото planBphoto.com

Новорічні тости у прозі: побажання миру та перемоги

Знаєте, чому взимку так багато зірок на небі? Починає народжуватися нова зірка, і всі інші приходять подивитися на це видовище. Новий рік – і є нова зірка. Так вип'ємо за те, щоб у цьому році нова зірка освітлювала нам шлях до щастя, здоров'я, миру та успіху. А старий рік зап'ємо таким же старим вином. З Новим роком!

***

Поки десь гучно лунають салюти, ми з вами тихо, по-домашньому підіймемо цей тост за наших захисників. Любі, у нас і так із вами все складеться найкраще. Тож побажаймо, аби наші військові швидше повернулися додому. А наша Україна швидше знову розквітла й забула всі свої страждання. Нехай наступні дні будуть мирними, спокійними у вже повністю вільній і щасливій Україні.

Новорічні тости / Фото klike.net

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Друзі, ще з дитинства ми всі з вами вірили, що в новорічну ніч здійснюються найзаповітніші бажання. Тому давайте зараз забажаємо, окрім підвищення зарплати та пропозиції, скорішої перемоги. І щоб уже 2025 ми такою ж бандою зустрічали в Маріуполі чи Ялті. З Новим роком! З новим щастям!

***

Усі ми чекаємо від Нового року перемоги, чудес та здійснення бажань. Нехай цього року відбудуться дива, нехай усі задуми втіляться в реальність. Нехай Новий рік 2024 подарує нам багато радості, усмішок та чудового настрою.