Про головні елементи, які обов'язково мають бути на новорічній ялинці – розповідає 24 Канал з посиланням на ChineseNewYear. Додавши ці прикраси до свого святкового інтер'єру, ви закладете фундамент для успішного та щасливого 2026 року.

Які прикраси обов'язково мають бути на ялинці?

Фігурка коня

Основним акцентом на ялинці має стати сам символ 2026 року – Червоний Вогняний Кінь. Фігурка цієї тварини уособлює шляхетність, швидкість та нестримний рух до мети. Щоб задобрити покровителя 2026 року, обирайте прикраси з натуральних матеріалів, зокрема з дерева, кераміки чи текстилю.

Крім того, варто приділити особливу увагу кольорам. Так, у пріоритеті будуть всі відтінки червоного, золотого та насиченого помаранчевого. Важливо також розмістити цю фігурку на видному місці, щоб він притягував лише найкраще в дім.

Фігурка коня / Фото Freepik

Підкова

Оскільки Кінь і підкова нерозривно пов'язані, цей оберіг стає ключовим елементом святкового дерева. Підкова здавна вважалася символом захисту від прикрощів та магнітом для грошей. Втім, на ялинку її варто вішати кінцями догори. У такому положенні підкова символізує "повну чашу", яка забезпечить добробут і здоров'я родині протягом усього року.

Підкова / Фото Freepik

Зірка

Завершальним штрихом і головним енергетичним центром ялинки залишається зірка. Вона символізує стихію Вогню, яка буде панівною у 2026 році.

Якщо ви хочете додати трендовий акцент, обирайте зірку із золотистим напиленням або у формі сонця з довгими променями. Адже саме це підсилить сонячну енергію Вогняного Коня та наповнить оселю теплом.

Зірка на новорічній ялинці / Фото Freepik

У яких кольорах прикрашати ялинку на Новий рік 2026?