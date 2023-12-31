Не робіть це у новорічну ніч, бо будете нещасливими

Новий рік – особливе свято, яке сповнене символізму та різних вірувань. Існує навіть приказка: "Як Новий рік зустрінеш – так його і проведеш". Тому до свята ретельно готуються.

Оскільки 2024 – це рік Дерев'яного Зеленого Дракона, то є речі, які краще не робити, щоб не розізлити тварину. Тоді прийдешній рік стане щасливим, успішним і радісним. Тож що не можна робити у новорічну ніч – розкаже 24 Канал.

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Заборони у святкову ніч: перелік

Є одна поширена прикмета, яка стосується фінансів. Не варто проводити Новий рік з порожнім гаманцем: туди треба покласти хоча б кілька гривень. Інакше можете притягнути до себе грошову скруту. Не рекомендується позичати комусь гроші та брати в борг, бо є ризик, що це продовжиться наступних 12 місяців.

хоча б кілька гривень. Інакше можете притягнути до себе грошову скруту. Не рекомендується позичати комусь гроші та брати в борг, бо є ризик, що це продовжиться наступних 12 місяців. Наші предки вважали, що в новорічну ніч небажано виносити із хати сміття. Тому що таким чином, можна позбутися успіху та вдачі у всіх справах.

із хати сміття. Тому що таким чином, можна позбутися успіху та вдачі у всіх справах. Краще не ставити на святкування Нового року надщерблений посуд. Бо це є прикметою на сварки , непорозуміння та конфлікти.

, непорозуміння та конфлікти. Фахівці не радять зустрічати Новий рік наодинці. Якщо не виходить відсвяткувати з друзями, тоді можна це зробити з рідними. Якщо немає змоги зустрітися з родиною, то проведіть цей вечір з користю – перегляньте цікавий фільм чи прочитайте книгу.

з користю – перегляньте цікавий фільм чи прочитайте книгу. Дерев'яний Дракон не любить нейтральні кольори, як-от, чорний, сірий чи коричневий. Тому їх варто уникати під час вибору вбрання на свято. Одяг має бути насиченого відтінку, найкраще – зелений, червоний, оранжевий, синій. Дозвольте собі яскравість у цей день.

яскравість у цей день. Помешкання у новорічну ніч не може бути брудним і неохайним. Це точно не оцінить Зелений Дракон. Ретельно поприбирайте у всіх місцях перед святом, навіть у важкодоступних.

у всіх місцях перед святом, навіть у важкодоступних. Не можна входити у Новий рік з образами, болем і страхами. Якщо завинили перед кимось – обов'язково перепросіть . Усі комплекси слід пропрацьовувати, щоб рухатися вперед у прийдешньому році.

. Усі комплекси слід пропрацьовувати, щоб рухатися вперед у прийдешньому році. Плакати й сумувати в цей день теж не варто. Бо є ймовірність, що будете це робити протягом наступного року. Тож намагайтеся підтримувати позитивний настрій.

Чи можна прикрашати ялинку 31 грудня

Коли прикрашати ялинку – теж має велике значення, оскільки таким чином ми демонструємо Зеленому Дерев'яному Дракону – головній тварині наступного року, свою зацікавленість. Важливо обрати правильні дати, щоб не нашкодити.

Напередодні Нового року люди мають багато справ. Бо завершується поточний рік, тож потрібно завершити усе, що накопичилось. Буває так, що люди не встигають все зробити, тому ставлять ялинку вже в останній момент – 31 грудня. Насправді нічого поганого в цьому немає, на думку експертів. Утім, переваг це теж вам не додає.