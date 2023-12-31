Поскольку 2024 год – это год Деревянного Зеленого Дракона, то есть вещи, которые лучше не делать, чтобы не разозлить животное. Тогда грядущий год станет счастливым, успешным и радостным. Так что нельзя делать в новогоднюю ночь – расскажет 24 Канал.
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Запреты в праздничную ночь: список
- Есть одна распространенная примета, касающаяся финансов. Не стоит проводить Новый год с пустым кошельком: туда нужно положить хотя бы несколько гривен. Иначе можете привлечь к себе денежные проблемы. Не рекомендуется одалживать кому-то деньги и брать в долг, потому что есть риск, что это продлится следующие 12 месяцев.
- Наши предки считали, что в новогоднюю ночь нежелательно выносить из дома мусора. Потому что таким образом можно избавиться от успеха и удачи во всех делах.
- Лучше не ставить на празднование Нового года сверхущербленную посуду. Ибо это является приметой на ссоры, недоразумения и конфликты.
- Специалисты не советуют встречать Новый год наедине. Если не выходит отпраздновать с друзьями, тогда можно это сделать с родными. Если нет возможности встретиться с семьей, то проведите этот вечер с пользой – посмотрите интересный фильм или прочтите книгу.
- Деревянный Дракон не любит нейтральные цвета, например, черный, серый или коричневый. Поэтому их следует избегать при выборе наряда на праздник. Одежда должна быть насыщенного оттенка, лучше всего – зеленая, красная, оранжевая, синяя. Позвольте себе яркость в этот день.
- Помещение в новогоднюю ночь не может быть грязным и неряшливым. Это точно не оценит Зеленый Дракон. Тщательно убирайте во всех местах перед праздником, даже в труднодоступных.
- Нельзя входить в Новый год с оскорблениями, болью и страхами. Если провинились перед кем-то – обязательно извинитесь. Все комплексы следует прорабатывать, чтобы двигаться вперед в будущем году.
- Плакать и скучать в этот день тоже не стоит. Ибо есть вероятность, что вы будете это делать в течение следующего года. Так что старайтесь поддерживать положительное настроение.
Можно ли украшать елку 31 декабря
Когда украшать елку – тоже имеет большое значение, поскольку таким образом мы демонстрируем Зеленому Деревянному Дракону – главному животному в следующем году, свою заинтересованность. Важно выбрать правильные даты, чтобы не навредить.
В канун Нового года у людей много дел. Завершается текущий год, поэтому нужно завершить все, что накопилось. Бывает так, что люди не успевают все сделать, поэтому ставят елку уже в последний момент – 31 декабря. На самом деле, ничего плохого в этом нет, по мнению экспертов. Впрочем, преимуществ это тоже вам не прибавляет.