Зі святом, українці: новорічні привітання у прозі та віршах

В Україні та по всьому світу сьогодні святкують початок Нового року. Це гарна можливість провести час з найріднішими та найближчими людьми.

Раніше в цей день проводили різноманітні заходи та концерти. Однак, вже другий рік в країні триває повномасштабна війна, тож обходиться без великих святкувань. Ви можете в цей день подивитися гарний фільм, прочитати книгу чи провести час з приємними людьми. Також гарним варіантом буде привітати близьких з Новим роком добіркою, яку зібрав 24 Канал.

Красиві Чудові картинки-привітання з Новим 2024 роком: добірка, яка зігріває серце

Привітання з Новим роком 2024 у віршах

Новий рік у цьому році

Принесе нам щастя й мир.

В кожній хаті буде радість,

Спокій і любові вир!

***

Летить Дракон на всіх вітрах,

Парить в повітрі наче птах,

Темні хмари розганяє,

Сонцю стежку прокладає!

Сяйво землю освітило,

Щоб в Новому всім щастило!

***

Коли проб'є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка, щоб затрималась на вік,

І під ялинку, щоб чарівні речі

Приніс вам щедрий дядько Новий Рік!

***

Ширше двері відчиняйте,

Новий рік спішить до вас,

Всі бажання загадайте,

У святковий дивний час.

Миколай всі втілить мрії,

І добром вас наділить,

Принесе багато щастя,

Та прохання всі здійснить!



Привітання з Новим роком / Фото Pinterest

Є ніч чарівна раз на рік,

Коли на склі мороз малює квіти.

І незважаючи на вік,

Ми віримо в дива, неначе діти.

Я з Новим роком всіх вітаю!

Нехай несе він радість і надію.

Здоров'я всім міцного побажаю,

Ніколи не втрачайте свою мрію.

Погане хай лишається з минулим:

Всі біди, лихо, горе і поразки.

Наступний рік нехай буде щасливим,

І кожен день дарує нову казку.

Привітання з Новим роком 2024 у прозі

У Новий 2024 рік нехай увійде гармонія в душі, спокій та затишок, а життя буде сповнене новими перемогами, приємними зустрічами та щирими людьми.

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб усе лихе залишилося у минулому. Бажаю, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, злагоди, здоров'я, процвітання, кохання, життєвого комфорту та казкового настрою. І нехай Новий рік буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми дорогих людей.

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З Новим роком! Бажаю вам нового щастя, нових грошей, нової удачі та нових вдалих проєктів! Нехай залишаються старими тільки рідні, кохані та друзі!

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Темні гірлянди, похмурі ялинки – цього року не так. Але в душі завжди вогник іскриться, посмішки просвічують нам. Нехай наступного року буде вдосталь всього: тепла, світла, обіймів, часу! Часу на сім'ю, часу на подорожі, часу працювати та радіти життю. Нехай перемога увірветься до нас, щоб щасливими були всі дні у нас!



З Новим роком / Фото "Телеграф"

Ось і настає Новий рік, вже стукає у двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров'я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум залишаймо позаду, не будемо брати у рік новий. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! з Новим роком!

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У Новорічну ніч піднімемо свої келихи шампанського за наших рідних та коханих, за мир, любов та згоду у світі, за людей, які захищають нашу країну, за успішний Новий рік, щоб на ньому завжди збувалися всі мрії та бажання!

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Моє новорічне побажання просте – міцного здоров'я, безмежного щастя, достатку у домі та Божого благословення. Нехай новий рік принесе українцям мир та процвітання. Усі негаразди та страждання нехай відійдуть у минуле, а попереду буде лише чиста дорога до світлого майбутнього.