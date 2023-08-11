Новий календар церковних свят: усі дати до кінця 2023 року

11 серпня 2023, 13:00
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Уже з вересня християни перейдуть на новий церковний календар. Згідно з ним, дати свят зміняться. Коли відзначати церковні свята – дивіться далі.

Православна церква України та УГКЦ з 1 вересня офіційно переходять на новий календар, пише 24 Канал. Дати релігійних свят змістяться на 13 днів вперед. 

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Новий церковний календар

Вересень

  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 14 вересня – Воздвиження Чесного Хреста Господнього;
  • 17 вересня – Святої мучениці Софія і трьох її дочок: Віри, Надії й Любові;
  • 26 вересня – Переставлення святого апостола і євангеліста Йоана Богослова;

Жовтень

  • 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;
  • 26 жовтня – Святого Димитрія Мироточця;

Листопад

  • 8 листопада – Собор святого архистратига Михаїла;
  • 21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці;
  • 30 листопада – Андрія Первозванного;

Грудень

  • 6 грудня – Святого Миколая Чудотворця;
  • 9 грудня – День святої Анни;
  • 24 грудня – Навечір’я Різдва Христового;
  • 25 грудня – Різдво Христове;
  • 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці;
  • 31 грудня – Преподобної Меланії.

Автор: Марія Касій