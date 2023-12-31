Красиві привітання з прийдешнім Новим роком 2024 у прозі та віршах

Свято Нового року — час радості та надій на майбутнє. Це особливий момент, коли люди по всьому світу святкують завершення старого року та початок нового.

До свята люди прикрашають свої домівки, обмінюються подарунками та висловлюють побажання один одному щастя, здоров'я та успіху у новому році. 24 Канал від щирого серця зичить вам достатку, любові, родинного тепла та безліч незабутніх моментів. Підготували для вас добірку різних привітань у прозі та віршах до 2024 року.

До теми Щасливого Нового року: підбірка оригінальних привітань у картинках

Привітання з прийдешнім Новим роком у віршах

Щоб у 2024-му Вам таланило,

І в житті, щоб не сніжило,

Щоб цей рік почався вдало,

І прибутків більше стало!

Щоб омріяне збулося,

В хаті золото велося!

Криві стежки всі минали,

В справах успіх тільки мали!

Хай рік цей щедро Вас частує,

Щастя й радість Вам дарує!

***

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

***

В рік Дракона лише смійся!

Подружися з ним – не бійся!

Тебе нехай він не лякає,

Тобі лиш щастя присилає!



З Новим роком 2024 / Фото Wisguru

Народе мій рідний, у ніч новорічну –

Добробуту, щастя і слави довічно!

Щоб рід український прославив планету!

Бажаємо кожному нового злету!

Щоб кожну оселю засіяли житлом,

Щоб краще й заможніше всім стало жити!

Щоб мрії здійснились, роки додавались,

Щоб в кожній родині весілля гулялись!

Замети усмішок, хурделиці сміху,

Застілля святкового всім нам на втіху.

***

Новорічні святкування,

Ввечері будуть гуляння,

Дракончика будем зустрічати,

І гостинно пригощати,

Хай зелене драконя,

Щастя Вам несе щодня,

Хай він Вас оберігає,

Й доходи прибавляє!

***

З Новим Роком, друзі мої милі,

Нехай щастя в серцях вам квітне весною.

Нехай кожен день як казковий момент,

Здійсниться мрія, як довгоочікуване чудо.

В новому році світитиме яскраве сонце,

Ваші серця наповнюється теплом і світлом.

Нехай сміх звучить, мов радісна пісня,

І кожен момент приносить вам щастя велике.

***

З Дракона роком я вітаю,

Здоров'я, щастя побажаю,

Веселих до не можу днів,

Прегарних і ласкавих слів.

Вина шампанського п'янкого,

Цілунків від свого коханого,

В роботі успіхів шалених,

В кишені папірців зелених.

Мандрівок різних до несхочу,

Я б теж поїздив – дуже хочу.

Не знаю, що ще побажати,

Хоча – навчись удар тримати,

Біду легенько обійти

І щастя своїм розумом знайти.

***

На ялинці загорілись

Таємничі вже вогні.

З Новим роком вас вітаю!

Щастя всій вашій рідні.

Щоб бажання, що сказали

В небо ви у пізній час,

Всі здійснились неодмінно,

Був завжди добробут у вас.

Старий рік забрав хвороби,

Ваші біди та жалі,

Тільки в радості й мирі

В новім році, щоб жили.

Привітання з прийдешнім Новим роком у прозі

Новий рік завжди асоціюється з казкою. Бажаємо вам казкового настрою, здоров'я й силу силенну позитивних емоцій від спілкування з друзями, від роботи, від свого захоплення, від життя. Новий рік – це завжди сподівання на краще, бажаємо, щоб вони справдилися.

***

Ось і приходить Новий рік, вже стукає у двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров’я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум давайте залишимо позаду, не будемо брати у рік новий. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! з Новим роком!

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Щасливого нового року! Бажаю тобі крокувати до особистих перемог, і щоб кожен день був сповнений новими відкриттями. Нехай кожна мить приносить радість, а щастя та любов завжди супроводжують тебе!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю з усього серця великих справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми.



З Новим роком 2024 / Фото Pinterest

З Новим роком! Нехай прийдешній рік відкриє двері до світу, де кожен день сповнений чудес та нових можливостей. Бажаю, щоб кожна мить була, як відлік щасливих хвилин, а кожен крок був впевнений та вів до здійснення мрій. Нехай твоє серце огортає тепло близьких та рідних людей, а душа буде сповнена щастям.

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Вітаю з Новим роком і бажаю, щоб не було поганої погоди за вікном, щоб не було печалей на душі. Нехай рік прийдешній буде добрим і щасливим, нехай дарує радість, мир, успіх! Бажаю яскравих емоцій, бажаю величезної удачі і найбільших сил на весь майбутній рік.

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З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію. Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік.