До свята люди прикрашають свої домівки, обмінюються подарунками та висловлюють побажання один одному щастя, здоров'я та успіху у новому році. 24 Канал від щирого серця зичить вам достатку, любові, родинного тепла та безліч незабутніх моментів. Підготували для вас добірку різних привітань у прозі та віршах до 2024 року.

До теми Щасливого Нового року: підбірка оригінальних привітань у картинках

Привітання з прийдешнім Новим роком у віршах

Щоб у 2024-му Вам таланило,

І в житті, щоб не сніжило,

Щоб цей рік почався вдало,

І прибутків більше стало!

Щоб омріяне збулося,

В хаті золото велося!

Криві стежки всі минали,

В справах успіх тільки мали!

Хай рік цей щедро Вас частує,

Щастя й радість Вам дарує!

***

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

***

В рік Дракона лише смійся!

Подружися з ним – не бійся!

Тебе нехай він не лякає,

Тобі лиш щастя присилає!



З Новим роком 2024 / Фото Wisguru

Народе мій рідний, у ніч новорічну –

Добробуту, щастя і слави довічно!

Щоб рід український прославив планету!

Бажаємо кожному нового злету!

Щоб кожну оселю засіяли житлом,

Щоб краще й заможніше всім стало жити!

Щоб мрії здійснились, роки додавались,

Щоб в кожній родині весілля гулялись!

Замети усмішок, хурделиці сміху,

Застілля святкового всім нам на втіху.

***

Новорічні святкування,

Ввечері будуть гуляння,

Дракончика будем зустрічати,

І гостинно пригощати,

Хай зелене драконя,

Щастя Вам несе щодня,

Хай він Вас оберігає,

Й доходи прибавляє!

***

З Новим Роком, друзі мої милі,

Нехай щастя в серцях вам квітне весною.

Нехай кожен день як казковий момент,

Здійсниться мрія, як довгоочікуване чудо.

В новому році світитиме яскраве сонце,

Ваші серця наповнюється теплом і світлом.

Нехай сміх звучить, мов радісна пісня,

І кожен момент приносить вам щастя велике.

***

З Дракона роком я вітаю,

Здоров'я, щастя побажаю,

Веселих до не можу днів,

Прегарних і ласкавих слів.

Вина шампанського п'янкого,

Цілунків від свого коханого,

В роботі успіхів шалених,

В кишені папірців зелених.

Мандрівок різних до несхочу,

Я б теж поїздив – дуже хочу.

Не знаю, що ще побажати,

Хоча – навчись удар тримати,

Біду легенько обійти

І щастя своїм розумом знайти.

***

На ялинці загорілись

Таємничі вже вогні.

З Новим роком вас вітаю!

Щастя всій вашій рідні.

Щоб бажання, що сказали

В небо ви у пізній час,

Всі здійснились неодмінно,

Був завжди добробут у вас.

Старий рік забрав хвороби,

Ваші біди та жалі,

Тільки в радості й мирі

В новім році, щоб жили.

Привітання з прийдешнім Новим роком у прозі

Новий рік завжди асоціюється з казкою. Бажаємо вам казкового настрою, здоров'я й силу силенну позитивних емоцій від спілкування з друзями, від роботи, від свого захоплення, від життя. Новий рік – це завжди сподівання на краще, бажаємо, щоб вони справдилися.

***

Ось і приходить Новий рік, вже стукає у двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров’я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум давайте залишимо позаду, не будемо брати у рік новий. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! з Новим роком!

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Щасливого нового року! Бажаю тобі крокувати до особистих перемог, і щоб кожен день був сповнений новими відкриттями. Нехай кожна мить приносить радість, а щастя та любов завжди супроводжують тебе!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю з усього серця великих справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми.



З Новим роком 2024 / Фото Pinterest

З Новим роком! Нехай прийдешній рік відкриє двері до світу, де кожен день сповнений чудес та нових можливостей. Бажаю, щоб кожна мить була, як відлік щасливих хвилин, а кожен крок був впевнений та вів до здійснення мрій. Нехай твоє серце огортає тепло близьких та рідних людей, а душа буде сповнена щастям.

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Вітаю з Новим роком і бажаю, щоб не було поганої погоди за вікном, щоб не було печалей на душі. Нехай рік прийдешній буде добрим і щасливим, нехай дарує радість, мир, успіх! Бажаю яскравих емоцій, бажаю величезної удачі і найбільших сил на весь майбутній рік.

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З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію. Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік.