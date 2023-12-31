До свята люди прикрашають свої домівки, обмінюються подарунками та висловлюють побажання один одному щастя, здоров'я та успіху у новому році. 24 Канал від щирого серця зичить вам достатку, любові, родинного тепла та безліч незабутніх моментів. Підготували для вас добірку різних привітань у прозі та віршах до 2024 року.
До теми Щасливого Нового року: підбірка оригінальних привітань у картинках
Привітання з прийдешнім Новим роком у віршах
Щоб у 2024-му Вам таланило,
І в житті, щоб не сніжило,
Щоб цей рік почався вдало,
І прибутків більше стало!
Щоб омріяне збулося,
В хаті золото велося!
Криві стежки всі минали,
В справах успіх тільки мали!
Хай рік цей щедро Вас частує,
Щастя й радість Вам дарує!
***
З Новим роком шлю вітання
І бажаю в гарну мить
Успіху, добра, натхнення,
Тільки в мирі, в щасті жить.
Хай цвіте казково доля,
Рік удачу принесе.
Нехай збудуться всі мрії,
Буде хай найкращим все.
***
В рік Дракона лише смійся!
Подружися з ним – не бійся!
Тебе нехай він не лякає,
Тобі лиш щастя присилає!
З Новим роком 2024 / Фото Wisguru
Народе мій рідний, у ніч новорічну –
Добробуту, щастя і слави довічно!
Щоб рід український прославив планету!
Бажаємо кожному нового злету!
Щоб кожну оселю засіяли житлом,
Щоб краще й заможніше всім стало жити!
Щоб мрії здійснились, роки додавались,
Щоб в кожній родині весілля гулялись!
Замети усмішок, хурделиці сміху,
Застілля святкового всім нам на втіху.
***
Новорічні святкування,
Ввечері будуть гуляння,
Дракончика будем зустрічати,
І гостинно пригощати,
Хай зелене драконя,
Щастя Вам несе щодня,
Хай він Вас оберігає,
Й доходи прибавляє!
***
З Новим Роком, друзі мої милі,
Нехай щастя в серцях вам квітне весною.
Нехай кожен день як казковий момент,
Здійсниться мрія, як довгоочікуване чудо.
В новому році світитиме яскраве сонце,
Ваші серця наповнюється теплом і світлом.
Нехай сміх звучить, мов радісна пісня,
І кожен момент приносить вам щастя велике.
***
З Дракона роком я вітаю,
Здоров'я, щастя побажаю,
Веселих до не можу днів,
Прегарних і ласкавих слів.
Вина шампанського п'янкого,
Цілунків від свого коханого,
В роботі успіхів шалених,
В кишені папірців зелених.
Мандрівок різних до несхочу,
Я б теж поїздив – дуже хочу.
Не знаю, що ще побажати,
Хоча – навчись удар тримати,
Біду легенько обійти
І щастя своїм розумом знайти.
***
На ялинці загорілись
Таємничі вже вогні.
З Новим роком вас вітаю!
Щастя всій вашій рідні.
Щоб бажання, що сказали
В небо ви у пізній час,
Всі здійснились неодмінно,
Був завжди добробут у вас.
Старий рік забрав хвороби,
Ваші біди та жалі,
Тільки в радості й мирі
В новім році, щоб жили.
Привітання з прийдешнім Новим роком у прозі
Новий рік завжди асоціюється з казкою. Бажаємо вам казкового настрою, здоров'я й силу силенну позитивних емоцій від спілкування з друзями, від роботи, від свого захоплення, від життя. Новий рік – це завжди сподівання на краще, бажаємо, щоб вони справдилися.
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Ось і приходить Новий рік, вже стукає у двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров’я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум давайте залишимо позаду, не будемо брати у рік новий. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! з Новим роком!
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Щасливого нового року! Бажаю тобі крокувати до особистих перемог, і щоб кожен день був сповнений новими відкриттями. Нехай кожна мить приносить радість, а щастя та любов завжди супроводжують тебе!
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Вітаю з Новим роком! Бажаю з усього серця великих справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої любові, неймовірного щастя та здійснення бажаної мрії, вірних друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми.
З Новим роком 2024 / Фото Pinterest
З Новим роком! Нехай прийдешній рік відкриє двері до світу, де кожен день сповнений чудес та нових можливостей. Бажаю, щоб кожна мить була, як відлік щасливих хвилин, а кожен крок був впевнений та вів до здійснення мрій. Нехай твоє серце огортає тепло близьких та рідних людей, а душа буде сповнена щастям.
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Вітаю з Новим роком і бажаю, щоб не було поганої погоди за вікном, щоб не було печалей на душі. Нехай рік прийдешній буде добрим і щасливим, нехай дарує радість, мир, успіх! Бажаю яскравих емоцій, бажаю величезної удачі і найбільших сил на весь майбутній рік.
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З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію. Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік.