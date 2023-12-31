К празднику люди украшают свои дома, обмениваются подарками и выражают пожелания друг другу счастья, здоровья и успеха в новом году. 24 Канал от всего сердца желает вам достатка, любви, семейного тепла и множество незабываемых моментов. Подготовили для вас подборку разных поздравлений в прозе и стихах к 2024 году.

К теме Счастливого Нового года: подборка оригинальных поздравлений в картинках

Поздравления с наступающим Новым годом в стихах

Волшебство стучится в дом,

Снег сверкает серебром,

Скоро добрый Новый год

В нашу с вами жизнь войдет!

Пусть нас радует теплом,

Станет к счастью он мостом.

Чтобы каждый день подряд

Был любовью полон взгляд!

Пусть подарит нам успех,

Достижения – без помех.

Всего лучшего желаю,

Вас с грядущим поздравляю!

***

Поздравляю с Новым годом

И желаю от души

С огнедышащим Драконом

Обязательно дружить!

Щедрый вам Дракон подарит

Счастье, деньги, дом, любовь –

Все, о чем давно мечтали

Вы заказывайте вновь.

Пусть же ночью новогодней

Будет классным торжество,

Год Дракона благородный

Всем подарит волшебство!

***

С Новым годом и Драконом!

По неписанным законам

Этот год не как привычно

Все должно быть необычно.

Пусть Дракон со страшной силой

Всем подарит много мира.

Пусть земной наш круглый шар

Примет от Дракона в дар:

Солнце ярко-золотое,

Небо сине-голубое,

Человечество живое

В мире, счастье и покое!



С Новым годом 2024 / Фото Wisguru

Вот и наступает Новый год,

Время свершений и приятных забот,

Пусть каждый из нас будет счастливым,

И каждый миг неповторимым.

Желаю больше время на семью,

Желаю чаще говорить друг другу "люблю",

Желаю не терять в себе огня,

Желаю только теплые сердцу слова.

Желаю никогда не унывать,

Желаю важных моментов жизни не упускать,

Желаю жить и мир вокруг замечать,

И обязательно радоваться и мечтать.

***

Новогодние празднования,

Вечером будут гуляния,

Дракончика будем встречать,

И гостеприимно угощать,

Пусть зеленый дракон,

Счастье Вам несет каждый день,

Пусть он Вас оберегает,

И доходы прибавляет!

***

Желаю встретить Новый год

Красиво, весело и дружно!

И пусть он радость принесет,

И все, что вам для счастья нужно.

Пусть прошлогодняя печаль

Из сердца вашего исчезнет,

И место в нем займут любовь,

И вера в лучшее с надеждой!

***

Новый год – пора желаний

И о будущем мечтаний!

Пусть сбываются отменно

Все желанья непременно!

Море любви, здоровья, смеха -

И во всех делах успеха!

Поздравления с наступающим Новым годом в прозе

Новый год всегда ассоциируется со сказкой. Желаем вам сказочного настроения, здоровья и силы положительных эмоций от общения с друзьями, от работы, от своего увлечения, от жизни. Новый год – это всегда надежды на лучшее, желаем, чтобы они сбылись.

***

Вот и приходит Новый год, уже стучится в дверь! Пусть он принесет с собой только радость, здоровье, счастье и хорошие новости! А все невзгоды, болезни и грусть давайте оставим позади, не будем брать в год новый. И пусть обязательно все мечты сбудутся! с Новым годом!

***

Счастливого нового года! Желаю тебе шагать к личным победам и чтобы каждый день был полон новыми открытиями. Пусть каждый миг приносит радость, а счастье и любовь всегда сопровождают тебя!

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю по всему сердцу больших дел и доброго нрава, крепкого здоровья и искренней любви, невероятного счастья и осуществления желаемой мечты, верных друзей и веселых праздников с дорогими сердцу людьми.



С Новым годом 2024 / Фото Pinterest

С Новым годом! Пусть грядущий год откроет двери в мир, где каждый день полон чудес и новых возможностей. Желаю, чтобы каждый миг был, как отсчет счастливых минут, а каждый шаг был уверен и вел к мечтам. Пусть твое сердце окутывает тепло близких и родных людей, а душа будет исполнена счастья.

***

Поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы не было плохой погоды за окном, чтобы не было печали на душе. Пусть год грядущий будет добрым и счастливым, и дарит радость, мир, успех! Желаю ярких эмоций, желаю огромной удачи и величайших сил на весь будущий год.