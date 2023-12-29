2024 стане роком Зеленого Дерев'яного Дракона. Це дуже темпераментна та енергійна тварина, яка уособлює силу, багатство, мудрість та життєрадісність. Сподіваємося, що в наступному році здійсниться найзаповітніша мрія всіх українців – перемога над Росією та в нашій країні нарешті настане мир. А поки 24 Канал зібрав добірку найтепліших привітань з Новим роком у прозі та віршах, якими ви можете привітати рідних і близьких.

Актуально Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2024 року

Привітання з Новим роком у віршах

На порозі Новий рік,

З чим вас і вітаю,

І достатку вам повік

Щиро побажаю!

Миру, радості, добра

Зичу вашій хаті.

Щоб здорові всі були,

Мудрі та багаті!

***

Новий рік йде в кожну хату,

Він ступає на поріг

І приносить все, що треба:

Комусь щастя, комусь – втіху.

Хочеться вам побажати

Миру, радості, добра.

Аби всі могли відчути

Радість сімейного тепла.

***

З Новим роком, українці!

Хай у квартирі та хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка.

***

З Новим роком вас вітаю!

Миру швидшого бажаю!

Більше радості, тепла

І хорошого життя!

Успіхів, добра, здоров'я,

І побільше вам покою!

Аби всі були в достатку,

І усе було в порядку!

***

Скоро прийде Новий рік

Завітає на поріг

І покриє снігом всіх,

І лунатиме знов сміх.

З Новим роком всіх вітаю,

Щастя кожному бажаю,

Сил, наснаги та надії,

Щоб здійснилися всі мрії.



Привітання у віршах з Новим роком / Фото Torange.biz

З Новим роком, з гарним святом,

Хай воно буде багатим:

На розваги, на успіх,

На щасливий друзів сміх!

Мрії, щоб усі збувались,

Нагороди здобувались.

Цілий рік був мир і лад,

І у всьому був гаразд!

***

Накритий стіл багато,

У келихах – шампанське.

Бажаю гучно свято

Стрічати аж до ранку!

Хай в серці буде радісно,

У гаманці – багато,

У хаті – тепло й затишно,

І щастя більше мати.

В старому хай залишиться

Усе погане й зайве.

А в новому відкриється

Найкраще хай, звичайно!

Гармонії та спокою,

Натхнення і свободи.

Здоров'я та достатку,

І миру для народу!

***

Шалено пролітає прийдешній рік,

В проблемах і турботах,

Зустрічаємо на порозі Новий рік,

На позитивних частотах.

Щоб всі були щасливі та здорові,

Дні в році – всі казкові,

На роботі – все було стабільно,

Приємні миті тягнулися повільно.

Словом, віри, спокою й кохання,

З тостом загадаємо бажання.

Привітання з Новим роком у прозі

З Новим роком! Нехай цей непередбачуваний рік стане для нас початком чогось нового та прекрасного. Нехай цей рік подарує нам все те, про що кожен із нас мріє. Нехай він відкриє двері в чудовий світ щастя, усмішок, тепла і затишку, серед яких не буде місця печалі та розчарування. Мені дуже хочеться, щоб цей рік став для нас по-справжньому чарівним, щоб він зміг би подарувати нам стільки приємних вражень і радісних моментів, скільки ми тільки змогли б побажати. І нехай цей рік стане для нас незабутнім!

***

Темні гірлянди, похмурі ялинки – цього року не так. Але в душі завжди вогник іскриться, посмішки просвічують нам. Нехай наступного року буде вдосталь всього: тепла, світла, обіймів, часу! Часу на сім'ю, часу на подорожі, часу працювати та радіти життю. Нехай перемога увірветься до нас, щоб щасливими були всі дні у нас!

***

Настає чарівна ніч новорічна! Ніч, коли приходить рік новий, прекрасний, молодий. Коли збуваються заповітні мрії, а все погане лишається в минулому році. Вітаю! Бажаю щастя та добробуту, гармонії та любові, здоров’я та удачі. Нехай цей новий рік принесе із собою тільки бажані сюрпризи та чудові дарунки долі. З Новим роком!

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Вітаю з Новим роком та бажаю всіх земних благ. Нехай же 2024 подарує найголовніше – перемогу та мир. А ще простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай 12 місяців Нового року дивують лише приємними новинами. Щасливого Нового року!

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З Новим роком! Бажаю цього року багато радості та тепла. Нехай щастям і добротою наповнений буде будинок кожного з нас. Нехай життя заграє яскравими барвами. Усім чудового настрою на найближчі 365 днів. Бажаю вам щастя, кохання, здоров'я, достатку. Нехай же цей рік принесе нам масу позитиву і приємних подій! Все погане нехай залишається минулого року. І щоб у новому році щодня був сповнений радістю та любов'ю. З новим щастям!



Привітання у віршах з Новим роком / Фото "Побажайко"

Вітаю з Новим роком 2024. Нехай прийдешній Новий рік виконає головне бажання мільйона українців – принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай всі сім'ї возз'єднаються, а Україна процвітає!

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З Новим роком! Нехай станеться все хороше, нехай поряд будуть усі улюблені, нехай у твої двері постукає удача та велика радість. Бажаю чудес та щастя в новому році!

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Вітаю з Новим 2024 роком! Нехай цей рік буде переможним у всіх сенсах: для України – над ворогом, для всіх людей – над стражданнями, які принесли окупанти на нашу землю. Бажаю, щоб новий рік дарував лише позитивні емоції. Щоб усі ті добрі думки та бажання втілилися у життя.