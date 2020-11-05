35-річна акторка Скарлетт Йоганссон нещодавно вийшла заміж за американського коміка Коліна Джоста після чотирьох років роману. Пара одружилась на закритій церемонії, подробиці якої вдалось розсекретити журналістам.

Про одруження голлівудської пари тиждень тому повідомила благодійна організація Meals on Wheels. Поки самі молодята відмовляються від коментарів, зберігаючи приватність, видання People ділиться деталями одного з найочікуваніших зіркових весіль.

До теми Скарлетт Йоганссон вийшла заміж за Коліна Джоста

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост одружились на приватній церемонії в розкішному будинку акторки поблизу Нью-Йорка, який вона придбала за чотири мільйони доларів два роки тому. Маєток з великим внутрішнім двориком з виглядом на річку Гудзон, басейном і котеджем чудово підійшов для закритого заходу, на який закохані запросили лише рідних і близьких.

Попри те, що Скарлетт Йоганссон заручилась з Коліном Джостом ще в травні 2019 року, весілля пара планувала всього кілька тижнів. Схоже, на рішення провести скромну церемонію без зайвих гостей і преси не вплинула пандемія коронавірусу і карантинні обмеження, адже зірки вкрай рідко афішують особисте життя і стосунки.

Вони спланували своє весілля всього за кілька тижнів. На ньому були присутні тільки близькі друзі і родичі. Вони хотіли провести тиху приватну церемонію, і вони зробили це,

– інформують джерела.

Додамо, що для Скарлетт Йоганссон шлюб з коміком став третім. Вона вже виховує 6-річну доньку Роуз від бізнесмена Ромена Доріака. Для Коліна Джоста це перше одруження.



Скарлетт Йоганссон і Колін Джост на Оскарі 2020 / Фото Getty Images