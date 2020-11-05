35-летняя актриса Скарлетт Йоханссон недавно вышла замуж за американского комика Колина Джоста после четырех лет романа. Пара поженилась на закрытой церемонии, подробности которой удалось рассекретить журналистам.

О браке голливудской пары неделю назад сообщила благотворительная организация Meals on Wheels. Пока сами молодожены отказываются от комментариев, сохраняя приватность, издание People делится деталями одной из самых ожидаемых звездных свадеб.

К теме Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Джоста

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились на частной церемонии в роскошном доме актрисы недалеко от Нью-Йорка, который она приобрела за четыре миллиона долларов два года назад. Имение с большим внутренним двориком с видом на реку Гудзон, бассейном и коттеджем прекрасно подошло для закрытого мероприятия, на которое влюбленные пригласили только родных и близких.

Несмотря на то, что Скарлетт Йоханссон обручилась с Колином Джостом еще в мае 2019 года, свадьбу пара планировала всего несколько недель. Похоже, на решение провести скромную церемонию без лишних гостей и прессы не повлияла эпидемия коронавируса и карантин, ведь звезды крайне редко афишируют личную жизнь и отношения.

Они спланировали свою свадьбу всего за несколько недель. На ней присутствовали только близкие друзья и родственники. Они хотели провести тихую частную церемонию, и они сделали это,

– информируют источники.

Добавим, что для Скарлетт Йоханссон брак с комиком стал третьим. Она уже воспитывает 6-летнюю дочь Роуз от бизнесмена Ромена Дориака. Для Колина Джоста это первое бракосочетание.



Скарлетт Йоханссон и Колин Джост на Оскаре 2020 / Фото Getty Images