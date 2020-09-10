34-річна співачка Злата Огнєвіч все частіше оголює інтимні частини тіла у провокативних фотосесіях та відеокліпах. Перед виходом нового музичного альбому "Богиня", що анонсований на 11 вересня, жінка продемонструвала розкішне тіло у ніжній спідній білизні та халатику.

Новим кадром тендітна Огнєвіч поділилась на своїй інстаграм-сторінці. На чорно-білій фотографії зірка позує у спокусливому образі: легких білих шортиках, короткому топі та прозорому білому халатику. На її шиї було чарівне кольє з перлин. Ніжний знімок був зроблений у крихітній спальні, схожій, наче у трейлері, де Злата підняла руки вгору та ледь засвітила груди під топом.

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Спокуслива Злата Огнєвіч / Instagram / @zlata.ognevich

У підписі до фото артистка поділилась, що робота над новим альбомом "Богиня" тривала більше 9-ти місяців і всі 7 пісень у ньому є авторськими. У них зірка помістила всі свої думки, наче у музичний щоденник, а кожна акустична балада в альбомі була записана з одного дубля. Головний трек "Богиня" зірка презентувала ще в середині липня. Фанати з нетерпінням чекають на вихід нового альбому, а поки засипали Злату приємними коментарями: "Найкрасивіша гола правда", "Така класна і сексуальна", "Неймовірно гарна", "Як завжди", "Ідеально", "Яка красуня", "Справжня богиня".

Варто додати, що раніше Злата Огнєвіч соромилась демонструвати свої форми тіла, оскільки комплексувала через слова ексбойфренда. Чоловік не стримував своєї люті та ображав її, коли їхнім стосункам прийшов кінець. Після цього вона довгий час вважала себе невдахою та нарікала на зовнішність.

"Казав, що я невдаха, у мене низький зріст і нічого не вийде, і взагалі: "Ти себе бачила, хто на тебе може звернути увагу, крім мене",

– пригадувла зірка. Такі слова розвинули у ній чимало комплексів, тому лише зараз вона почала усвідомлювати, що необхідно приймати себе справжньою.