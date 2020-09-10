34-летняя певица Злата Огневич все чаще обнажает интимные части тела в провокационных фотосессиях и видеоклипах. Перед выходом нового музыкального альбома "Богиня", который анонсирован на 11 сентября, женщина продемонстрировала роскошное тело в нежном нижнем белье и халате.

Новым кадром хрупкая Огневич поделилась на своей инстаграм-странице. На черно-белой фотографии звезда позирует в соблазнительном образе: легких белых шортиках, коротком топе и прозрачном белом халатике. На ее шее было волшебное колье из жемчужин. Нежный снимок был сделан в крохотной спальне, похожей, как в трейлере, где Злата подняла руки вверх и едва засветила грудь под топом.

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Соблазнительная Злата Огневич / Instagram / @ zlata.ognevich

В подписи к фото артистка поделилась, что работа над новым альбомом "Богиня" длилась более 9-ти месяцев и все 7 песен в нем авторские. В них звезда поместила все свои мысли, как в музыкальный дневник, а каждая акустическая баллада в альбоме была записана с одного дубля. Главный трек "Богиня" звезда презентовала еще в середине июля. Фанаты с нетерпением ждут выхода нового альбома, а пока засипали Злату приятными комментариями: "Самая красивая голая правда", "Такая классная и сексуальная", "Невероятно красивая", "Как всегда", "Идеально", "Какая красавица", "Настоящая богиня".

Стоит добавить, что ранее Злата Огневич стеснялась демонстрировать свои формы тела, поскольку комплексовала из-за слов экс-бойфренда. Мужчина не сдерживал свою злось и оскорблял ее, когда их отношениям пришел конец. После этого она долгое время считала себя неудачницей и сетовала на внешность.

"Говорил, что я неудачница, у меня низкий рост и ничего не получится, и вообще: "Ты себя видела, кто на тебя может обратить внимание, кроме меня", – вспоминала звезда. Такие слова развили в ней немало комплексов, поэтому только сейчас она начала осознавать, что необходимо принимать себя настоящей.