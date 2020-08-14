Пуерториканський попспівак Рікі Мартін став головним героєм нового номера ЛГБТ-глянцю Out Magazine. Разом з ним у фотосесії взяв участь його чоловік – 36-річний художник Джван Йосеф.

Автором романтичної фотосесії для ЛГБТ-видання став Фабіан Герреро. Зйомка відбувалась у красивому зеленому саду, де Рікі та Джван демонстрували не лише палкі почуття, а й стильні образи.

До теми Діор, Лоран, Версаче та інші геї-класики модної індустрії

Стилісти обрали для них образи від преміальних марок Berluti і Balmain, які чудово гармоніювали між собою. На деяких фото чоловіки навіть позували з коронами на головах.



Рікі Мартін і Джван Йосеф для Out Magazine / Фото: Out Magazine

В інтерв'ю для видання Рікі Мартін розповів про своїх дітей, а також про те, чому вирішив скористатися послугами сурогатної матері, а не усиновити дитину.

Багато років я мріяв стати батьком, і багато, багато, багато разів я проходив через період горя, адже я гей, я закритий гей, і я не зможу стати татом. Очевидно, що усиновлення – це варіант, і це дуже красиво, але, на жаль, для гомосексуалів в деяких країнах усиновлення – дуже важкий процес,

– зізнався чоловік.

Втім, сім'я Рікі та Джвана, які одружились у 2017 році після року стосунків, разом виховують чотирьох дітей: близнюків Маттео і Валентино, дочку Люсію і сина Ренна. Але на цьому чоловік би не зупинився, якби не його вік. Артист Рікі Мартін чудово розуміє, що у його 48 років виховувати стількох дітей не так вже й просто. До слова, його коханому – 36 років.

"Послухайте, я став татом, коли мені було 35 років. Коли тобі 48, це не те ж саме. Вам потрібна енергія! І я сильний, повірте, я здоровий – ношу двох немовлят одночасно, і дитячий візок, і рюкзак, – але це складно. Це велика відповідальність. Чи хочу я ще дітей? Я хотів би мати багато онуків в майбутньому і кожну неділю проводити з сім'єю, але, знаєте, ми повинні дивитися на речі тверезо. Бувають моменти, коли я хочу ще 10 дітей, але в такі дні, коли вранці всі діти хором плачуть, я кажу: "Ок, схоже, нам чудово і вшістьох", – жартома поділився Мартін.