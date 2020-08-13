Світ моди давно вже визначив люксові марки, які за свою довгу історію не втрачають актуальності. Їхніми засновниками були генії модної індустрії: Діор, Версаче, Ів-Сен Лоран та інші. LifeStyle 24 розповідає більш детально про кожного з них.

Фешн-платформа щосезону вражає своїми новими талантами, новими колекціями та новими тенденціями. Кожен модний дім має свою історію та свого гуру. Манера їх – особлива, а творчість – неповторна. Проте куди цікавішим є особисте життя засновників брендів.

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Діор: Помер заради кохання

Крістіан Діор – він був гуру моди та помер заради кохання. Політик за освітою та модельєр за покликанням. Цей чоловік побував на війні, працював художником у журналі і зрештою добрався до фешн-індустрії.

Його любов до малювання принесла шалений успіх, бо починав великий кутюр'є саме з написання ескізів, які в подальшому переросли в ательє 1946 року під назвою модний дім DIOR. Уродженець містечка Гранівіль, що у Нормандії, перебрався із сім'єю до Парижа, де міцно освоївся. Неперевершений смак передався Крістіану від матері, яка була прихильницею стильних образів. І, здається, у нього було прекрасне життя, адже Діор займався тою справою, якою захоплювався і отримував за це великі гроші. Проте, чоловік став заручником депресій, неодноразових нервових зривів та нерозділеного кохання.



Крістіан Діор / Фото: Getty Images

Ще в юні роки Діор був закоханим у італійця Пероттіно, який згодом став його шофером.

Особисте життя в модельєра не складалось: він часто закохувався, але ніхто не відповідав йому взаємністю. У 51 Діор оживає – стає коханцем молодого африканця Жака Беніта. Діор ніколи не афішував своє особисте життя, але з Жаком все було по-іншому. Він навіть почав з'являтись з ним на публіці.

Захоплений своїм новим обранцем, модельєр вирішив схуднути, проте це рішення виявилось фатальним. Серце не витримало, і у 1957 році Крістіан Діор помирає.

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Ів Сен-Лоран: народився уже з депресією

Ів Сен-Лоран – юнак, який виріс у заможній сім'ї в Алжирі, та легко потрапив у модний дім DIOR. У 21 він став його очільником, а вже невдовзі започаткував свій бренд. Здається, його кар'єра почалась блискавично. Проте насправді Ів Сен-Лоран мріяв все покинути і втекти від життя.

Алжирець отримав свій перший нервовий зрив у 22. Тоді його викликали в армію, що відобразилось на його здоров'ї. Перша психіатрична лікарня і перша крапля у глибокому морі депресій та страждань, які пережив Ів. Він був хронічно нещасним.

Завдяки стержню Ів Сен-Лоран став тим, ким його зараз знає весь світ – великим модельєром. П'єр Берже – коханець та супутник Лорана. Він супроводжував дизайнера протягом його довгого та тривожного шляху. Саме П'єр підтримав модельєра, коли того вигнали з дому DIOR.

Коханий дизайннера був фінансистом за освітою, тому зміг поєднати талант Лорана та його управлінські здібності в один бренд. Він був його підтримкою, другом та співзасновником бренду Yves Saint Laurent.



Ів Сен-Лоран за лаштунками модного показу / Фото: Getty Images

П'єр згадує лише кілька моментів, коли Лоран був щасливий. Зокрема, після показу чергової колекції, коли потрібно було вийти на публіку та поринути у гучні овації глядачів, Лоран усміхався. Згодом, окрім депресій, в Іва з'явилась ще одна залежність – наркотики та алкоголь. Вони повільно вбивали гуру моди. П'єр змусив Лорана пройти реабілітацію.

Помер Ів Сен-Лоран від раку. По смерті П'єр Берже вирішив відпустити його та все, що з ним пов'язувало. Він розпродав на аукціоні усю домашню колекцію, зібрану коханцями за довгі роки життя та акції бренду Yves Saint Laurent.

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Армані: Продав Volkswagen, щоб створити бренд

"Якщо ви всім своїм видом показуєте, що ви гомосексуал, мені це чуже". Ця цитата Джорджіо Армані з інтерв'ю для The Sunday Times зчинила чимало галасу у ЗМІ.

Неперевершений дизайнер вишуканих чоловічих костюмів та чудових жіночих колекцій народився у столиці моди – неподалік Мілану. Мріяв стати лікарем, але після двох років навчання розчарувався та подався у вільне плавання. Армані знав, що у нього є величезний потенціал. Згодом він став асистентом Ніно Черутті та стилістом у Будинках Ungaro та Ermenegildo Zegna.

Наприкінці 1960-х знайомиться із молодшим на 11 років Серджіо Галеотті. Чоловіки одразу сподобались один одному. Галеотті навіть покинув сім'ю та переїхав у Мілан до свого друга. Серджіо був прекрасним фінансистом, а Джорджіо створював неймовірні образи. Разом вони доповнювали один одного. Саме Галеотті вмовив дизайнера створити власний бренд. Відсутність фінансів та бажання рухатись далі змусили його продати Volkswagen. Так стартувала робота над створенням модного дому. Галеотті відповідав за фінансові питання та популяризацію бренду, а Армані створював нові колекції.



Джорджіо Армані / Фото: Getty Images

Джорджіо працював не лише з одягом, у його домі виходили лінійки аксесуарів, парфумів, годинників та взуття. Його клієнтами були ті, хто надає перевагу практичності та елегантності. Вже за 2 роки модний дім став відомим у всьому світі та користувався шаленою популярністю серед знаменитостей. Такий успіх був зумовлений гарною співпрацею Галеотті та Армані. Подейкують, що чоловіки були не лише партнерами по бізнесу, але й довгий час розділяли одне ліжко.

Кутюр'є ніколи не афішував приватне життя, але у світі моди ідентифікується як бісексуал. У 1985 році Серджіо Галеотті помирає, а всі свої акції залишає Армані – це наштовхує на думку, що за партнерськими стосунками чоловіків ховались тривалі сексуальні відносини.

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Версаче: "Вбитий коханцем-повією"

Джанні Версаче – ще один відкритий любитель чоловіків. Він не приховував своєї орієнтації та рано зрозумів, що прихильний до представників своєї статі. Народився у маленькому містечку Реджо-ді-Калабрія в Італії. В дитинстві Джаніні мав захоплення, яке забирало увесь вільний час – він малював ескізи. У 9 класі дирекція школи назвала Джаніні збоченцем, бо той намалював костюми для Софі Лоран. Після школи Версачі вступив на факультет архітектури, проте мати змусила полишити навчання та допомагати в ательє.

Згодом успіх прийшов до хлопця сам: його запримітив міланський бізнесмен Енцо Нікозіа, власник Florentine Flowers, та запросив на роботу. Перша колекція, яку створив молодий Версаче, розлетілась моментально серед модників усієї Італії. До дизайнера почали надходити пропозиції про співпрацю. Але Джанні мріяв про власний бренд, який згодом допоміг йому відкрити рідний брат-фінансист Санто.

Шалений успіх Versace – це заслуга не тільки Джанні. Він почувався щасливим та натхненним, бо поруч був його помічник – молодший на 12 років Антоніо Д'Аміко. Джанні Версаче ніколи не приховував своєї нетрадиційної орієнтації та називав стосунки з Антоніо Д'Аміко "справжнім сімейним життям". Пара була разом останні 15 років життя Джанні. Дизайнер шкодував, що не доживе до того часу, коли гомосексуальні шлюби стануть можливими.



Джанні Версаче з моделями на показі / Фото: Getty Images

Не секретом були й "групові" розваги пари з хлопцями-моделями. Одним з таких був Ендрю Філіп Кьюненен, його також часто називали елітною повією, адже хлопець був найманцем у багатих гомосексуалістів. Кутюр'є познайомився з молодим юнаком на одній гей-вечірці у 1990 році. Ендрю та Версачі були коханцями – подейкують, що чоловіки навіть жили разом певний час.

Вже згодом стало відомо, що Ендрю до всього ще й торгує наркотиками. Тому Джанні обмежив своє спілкування з молодим чоловіком.

У 1997 році, за іронією долі, Джанні Версаче вбив саме коханець Ендрю Філіп Кьюненен – на той час уже серійний вбивця. Вранці, коли усі мирно снідали, а Джанні повертався з газетного кіоску зі свіжою порцією новин, пролунало два постріли.

Помер гуру моди на руках у свого коханого Антоніо Д'Аміко, а його вбивця встиг забрати життя ще у 4 своїх коханців – Джанні Версачі був останнім у його списку.

Доменіко Дольче і Стефано Габбана: геї, які виступали проти гей-шлюбів

Чоловіки ніколи не приховували своєї орієнтації та прожили щасливі 20 років разом. Доменіко Дольче народився біля Середземного моря у Сицилії. Його сім'я була не надто багатою, юнак з дитинства був оточений справами з ательє батька та магазину матері. У 6 років хлопчик навчився шити — спершу це були образи для ляльок із клаптиків тканини. Вже згодом Дольче прийняв рішення навчатись у міланському інституті Istituto Marangoni.

Після закінчення навчання влаштовується в ательє асистентом. Там знайомиться зі Стефано Габанна. Чоловіки одразу знайшли спільну мову, обоє обожнювали епоху бароко та були геями. З того часу вони залишились партнерами назавжди. У 1985 році чоловіки об'єднали свої творчі здобутки та створили модний дім Dolce & Gabbana.



Доменіко Дольче і Стефано Габбана / Фото: Getty Images

Як виявилось згодом, чоловіків пов'язували не лише професійні відносини. Того ж року вони почали жити разом. Всі фінанси вкладали у спільну справу, яка спочатку не приносила бажаних результатів: перша колекція була не такою успішною, як чекали молоді дизайнери. На цьому робота не зупинились – у сімейній ідилії чоловіки продовжували мріяти про спільне заможне майбутнє.

У 2000 році пара відкрито розповіла про свої тривалі відносини. Попри нетрадиційну орієнтацію, чоловіки виступали проти гей-шлюбів та сурогатного материства. В одному інтерв'ю для італійського журналу Panorama чоловіки заявили: "Сім'я може бути тільки традиційною. Ніякої матки в оренду і синтетичних дітей!"

Проте незадовго стало відомо про розрив стосунків між Доменіко Дольче та Стефано Габана. Чоловіки прокоментували, що вони будуть любити та поважати один одного. Їхнє розставання ніяк не повпливало на подальшу роботу бренду – вони продовжили жити в одному будинку та залишились хорошими партнерами по бізнесу.

Автор: Ірина Бенцак