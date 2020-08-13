Мир моды давно уже определил люксовые марки, которые за свою долгую историю не теряют актуальность. Их основателями были гении модной индустрии: Диор, Версаче, Ив-Сен Лоран и другие. LifeStyle 24 рассказывает более подробно о каждом из них.

Фэшн-платформа каждый сезон поражает своими новыми талантами, новыми коллекциями и новыми тенденциями. Каждый модный дом имеет свою историю и своего гуру. Манера их – особенная, а творчество-неповторимая. Однако куда интереснее личная жизнь основателей брендов.

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Диор: умер ради любви

Кристиан Диор – был гуру моды и умер ради любви. Политик по образованию и модельер по призванию. Этот человек побывал на войне, работал художником в журнале и в конце концов добрался до фэшн-индустрии.

Его любовь к рисованию принесла бешеный успех, потому что начинал великий кутюрье именно с отрисовки эскизов, которые в дальнейшем переросли в ателье 1946 года под названием модный дом DIOR. Уроженец городка Гранивиль, в Нормандии, перебрался с семьей в Париж, где прочно освоился. Непревзойденный вкус передался ему от матери, которая была поклонницей стильных образов. И, кажется, у него была прекрасная жизнь, ведь Диор занимался тем делом, которым увлекался, и получал за это большие деньги. Однако, мужчина стал заложником депрессий, неоднократных нервных срывов и неразделенной любви.



Кристиан Диор / Фото: Getty Images

Еще в юные годы Диор был влюблен в итальянца Пероттино, который впоследствии стал его шофером.

Личная жизнь у модельера не складывалось: он часто влюблялся, но никто не отвечал ему взаимностью. В 51 Диор оживает – становится любовником молодого африканца Жака Бенита. Диор никогда не афишировал свою личную жизнь, но с Жаком все было по-другому. Он даже начал появляться с ним на публике.

Увлеченный своим новым избранником, модельер решил похудеть, однако это решение оказалось роковым. Сердце не выдержало, и в 1957 году Кристиан Диор умирает.

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Ив Сен-Лоран: родился уже с депрессией

Ив Сен-Лоран – юноша, выросший в состоятельной семье в Алжире и легко попавший в модный дом DIOR. В 21 он стал его главой, а уже вскоре основал свой бренд. Кажется, его карьера началась молниеносно. Однако на самом деле Ив Сен-Лоран мечтал все бросить и сбежать от жизни.

Алжирец получил свой первый нервный срыв в 22. Тогда его вызвали в армию, что отразилось на его здоровье. Первая психиатрическая больница и первая капля в глубоком море депрессий и страданий, которые пережил Ив. Он был хронически несчастен.

Благодаря стержню Ив Сен-Лоран стал тем, кем его сейчас знает весь мир, – великим модельером. Пьер Берже – любовник и спутник Лорана. Он сопровождал дизайнера на протяжении его долгого и тревожного пути. Именно Пьер поддержал модельера, когда того выгнали из дома DIOR.

Возлюбленный дизайнера был финансистом по образованию, поэтому смог объединить талант Лорана и его управленческие способности в один бренд. Он был его поддержкой, другом и соучредителем бренда Yves Saint Laurent.



Ив Сен-Лоран за кулисами модного показа / Фото: Getty Images

Пьер вспоминает лишь несколько моментов, когда Лоран был счастлив. В частности, после показа очередной коллекции, когда нужно было выйти на публику и окунуться в громкие овации зрителей, Лоран улыбался. Впоследствии, кроме депрессий, у Ива появилась еще одна зависимость – наркотики и алкоголь. Они медленно убивали гуру моды. Пьер заставил Лорана пройти реабилитацию.

Умер Ив Сен-Лоран от рака. После смерти кутюрье Пьер Берже решил отпустить его и все, что с ним связывало. Он распродал на аукционе всю домашнюю коллекцию, собранную любовниками за долгие годы жизни, и акции бренда Yves Saint Laurent.

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Армани: продал Volkswagen, чтобы создать бренд

"Если вы всем своим видом показываете, что вы гомосексуал, мне это чуждо". Эта цитата Джорджио Армани из интервью для The Sunday Times вызвала немало шума в СМИ.

Непревзойденный дизайнер изысканных мужских костюмов и великолепных женских коллекций родился в столице моды – неподалеку от Милана. Мечтал стать врачом, но после двух лет учебы разочаровался и отправился в свободное плавание. Армани знал, что у него есть огромный потенциал. Впоследствии он стал ассистентом Нино Черутти и стилистом в Домах Ungaro и Ermenegildo Zegna.

В конце 1960-х знакомится с младшим на 11 лет Серджио Галеотти. Мужчины сразу понравились друг другу. Галеотти даже бросил семью и переехал в Милан к своему другу. Серджио был прекрасным финансистом, а Джорджио создавал невероятные образы. Вместе они дополняли друг друга. Именно Галеотти уговорил дизайнера создать собственный бренд. Отсутствие финансов и желание двигаться дальше заставили его продать Volkswagen. Так стартовала работа над созданием модного дома. Галеотти отвечал за финансовые вопросы и популяризацию бренда, а Армани создавал новые коллекции.



Джорджио Армани / Фото: Getty Images

Джорджио работал не только с одеждой, в его доме выходили линейки аксессуаров, духов, часов и обуви. Его клиентами были те, кто предпочитает практичность и элегантность. Уже за 2 года модный дом стал известным во всем мире и пользовался бешеной популярностью среди знаменитостей. Такой успех был обусловлен прекрасным сотрудничеством Галеотти и Армани. Поговаривают, что мужчины были не только партнерами по бизнесу, но и долгое время разделяли одну кровать.

Кутюрье никогда не афишировал частную жизнь, но в мире моды идентифицируется как бисексуал. В 1985 году Серджио Галеотти умирает, а все свои акции оставляет Армани – это наталкивает на мысль, что за партнерскими отношениями мужчин скрывались длительные сексуальные отношения.

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Версаче: "убит любовником-проституткой"

Джанни Версаче – еще один открытый любитель мужчин. Он не скрывал свою ориентацию и рано понял, что благосклонен к представителям своего пола. Родился в маленьком городке Реджо-ди-Калабрия в Италии. В детстве Джанини имел увлечение, которое отнимало все свободное время, – он рисовал эскизы. В 9 классе дирекция школы назвала Джанини извращенцем, потому что тот нарисовал костюмы для Софи Лоран. После школы Версачи поступил на факультет архитектуры, однако мать заставила бросить учебу и помогать в ателье.

Впоследствии успех пришел к парню сам: его заприметил миланский бизнесмен Энцо Никозиа – владелец Florentine Flowers – и пригласил на работу. Первая коллекция, которую создал молодой Версаче, разлетелась моментально среди модников всей Италии. Дизайнеру начали поступать предложения о сотрудничестве. Но Джанни мечтал о собственном бренде, который впоследствии помог ему открыть родной брат – финансист Санто.

Безумный успех Versace – это заслуга не только Джанни. Он чувствовал себя счастливым и вдохновенным, потому что рядом был его помощник – младший на 12 лет Антонио Д'Амико. Джанни Версаче никогда не скрывал своей нетрадиционной ориентации и называл отношения с Антонио Д'Амико "настоящей семейной жизнью". Пара была вместе последние 15 лет жизни Джанни. Дизайнер сожалел, что не доживет до того времени, когда гомосексуальные браки станут возможны.



Джанни Версаче с моделями на показе / Фото: Getty Images

Не секретом были и "групповые" развлечения пары с парнями-моделями. Одним из таких был Эндрю Филипп Кьюненен, его также часто называли элитной проституткой, так как парень был наемником у богатых гомосексуалистов. Кутюрье познакомился с молодым юношей на одной гей-вечеринке в 1990 году. Эндрю и Версачи были любовниками – поговаривают, что мужчины даже жили вместе определенное время.

Уже впоследствии стало известно, что Эндрю ко всему еще и торгует наркотиками. Поэтому Джанни ограничил свое общение с молодым человеком.

В 1997 году, по иронии судьбы, Джанни Версаче убил именно любовник Эндрю Филипп Кьюненен – к тому времени уже серийный убийца. Утром, когда все мирно завтракали, а Джанни возвращался из газетного киоска со свежей порцией новостей, раздалось два выстрела.

Умер гуру моды на руках у своего возлюбленного Антонио Д'Амико, а его убийца успел забрать жизнь еще у 4 своих любовников – Джанни Версачи был последним в его списке.

Доменико Дольче и Стефано Габбана: геи, выступавшие против гей-браков

Мужчины никогда не скрывали свою ориентацию и прожили счастливые 20 лет вместе. Доменико Дольче родился у Средиземного моря в Сицилии. Его семья была не слишком богатой, юноша с детства был окружен делами из ателье отца и магазина матери. В 6 лет мальчик научился шить — сначала это были образы для кукол из лоскутков ткани. Уже впоследствии Дольче принял решение учиться в миланском институте Istituto Marangoni.

После окончания учебы устраивается в ателье ассистентом. Там знакомится со Стефано Габбаной. Мужчины сразу нашли общий язык, оба обожали эпоху барокко и были геями. С тех пор они остались партнерами навсегда. В 1985 году мужчины объединили свои творческие достижения и создали модный дом Dolce & Gabbana.



Доменико Дольче и Стефано Габбана / Фото: Getty Images

Как оказалось впоследствии, мужчин связывали не только профессиональные отношения. В том же году они начали жить вместе. Все финансы вкладывали в общее дело, которое изначально не приносило желаемых результатов: первая коллекция была не такой успешной, как ожидали молодые дизайнеры. На этом работа не остановились – в семейной идиллии мужчины продолжали мечтать о совместном безбедном будущем.

В 2000 году пара открыто рассказала о своих длительных отношениях. Несмотря на нетрадиционную ориентацию, мужчины выступали против гей-браков и суррогатного материнства. В одном интервью для итальянского журнала Panorama мужчины заявили: "Семья может быть только традиционной. Никакой матки в аренду и синтетических детей!".

Однако вскоре стало известно о разрыве отношений между Доменико Дольче и Стефано Габбаной. Мужчины прокомментировали, что они будут любить и уважать друг друга. Их расставание никак не повлияло на дальнейшую работу бренда – они продолжили жить в одном доме и остались хорошими партнерами по бизнесу.

Автор: Ирина Бенцак