Пуэрториканский поппевец Рики Мартин стал главным героем нового номера ЛГБТ-глянца Out Magazine. Вместе с ним в фотосессии принял участие его муж – 36-летний художник Джван Йосеф.

Автором романтической фотосессии для ЛГБТ-издания стал Фабиан Герреро. Съемка проходила в красивом зеленом саду, где Рики и Джван демонстрировали не только пылкие чувства, но и стильные образы.

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Стилисты выбрали для них образы от премиальных марок Berluti и Balmain, которые прекрасно гармонировали между собой. На некоторых фото мужчины даже позировали с коронами на головах.

Рики Мартин и Джван Йосеф для Out Magazine / Фото: Out Magazine

В интервью для издания Рики Мартин рассказал о своих детях, а также о том, почему решил воспользоваться услугами суррогатной матери, а не усыновить ребенка.

Много лет я мечтал стать отцом, и много, много, много раз я проходил через период горя, ведь я гей, я закрытый гей, и я не смогу стать папой. Очевидно, что усыновление – это вариант, и это очень красиво, но, к сожалению, для гомосексуалов в некоторых странах усыновление – очень трудный процесс,

– признался мужчина.

Впрочем, семья Рики и Джвана, которые поженились в 2017 году после года отношений, вместе воспитывают четверых детей: близнецов Маттео и Валентино, дочь Люсию и сына Ренна. Но на этом мужчина бы не остановился, если бы не его возраст. Артист Рики Мартин прекрасно понимает, что в его 48 лет воспитывать стольких детей не так уж и просто. К слову, его любимому – 36 лет.

"Послушайте, я стал папой, когда мне было 35 лет. Когда тебе 48, это не то же самое. Вам нужна энергия! И я силен, поверьте, я здоров – ношу двух младенцев одновременно, и детскую коляску, и рюкзак, – но это сложно. Это большая ответственность. Хочу ли я еще детей? Я хотел бы много внуков в будущем и каждое воскресенье проводить с семьей, но, знаете, мы должны смотреть на вещи трезво. Бывают моменты, когда я хочу еще 10 детей, но в такие дни, когда утром все дети хором плачут, я говорю: "Ок, похоже, нам прекрасно и вшестером", – в шутку поделился Мартин.