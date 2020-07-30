Відомий український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма поділився серією чуттєвих світлин. Танцівник разом із дружиною Лілією влаштував романтичну фотосесію у Львові.

Влад Яма належить до тих знаменитостей, які не показують особисте життя широкому загалу. Він оберігає своє щастя та надає перевагу тримати його подалі від сторонніх очей. Проте інколи хореограф робить винятки і радує шанувальників сімейними світлинами. На його особистій інстаграм-сторінці з'явилися чергові знімки із львівської фотосесії.

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На ніжних фото танцівник позував зі своєю обраницею Лілією. Пара разом вже тривалий час, проте з кожним днем їхнє кохання стає сильнішим і жодні конфлікти не можуть зруйнувати його. Влад неодноразово зазначав, що захоплюється своєю дружиною, її жіночою мудрістю, турботливістю та вмінням завжди знаходити потрібні слова.

Влад Яма та його дружина у Львові

Після тривалого перебування на карантині подружжя разом із сином Леоном вирішило відправитися у мандрівку до Львова. Закохані погуляли красивими вуличками та вирішили зазнімкувати чудовий день, щоб назавжди закарбувати його в пам'яті. Яма вже ділився чуттєвими кадрами і продовжує це робити, адже, за його словами, романтики забагато не буває.

Влад та Лілія зачарували мережу своїми поцілунками. Вони не соромилися показувати почуття на камеру та продемонстрували ніжність у відношенні один до одного і безмежне кохання.

"Тону в її очах", – з любов'ю написав у дописі танцівник.

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