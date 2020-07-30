Известный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма поделился серией чувственных фотографий. Танцовщик вместе с женой Лилией устроил романтическую фотосессию во Львове.

Влад Яма относится к тем знаменитостям, что не показывают личную жизнь широкой общественности. Он оберегает свое счастье и предпочитает держать его подальше от посторонних глаз. Однако иногда хореограф делает исключения и радует поклонников семейными фотографиями. По его личной инстаграм-странице появились очередные снимки со львовской фотосессии.

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На нежных фото танцовщик позировал со своей избранницей Лилией. Пара вместе уже долгое время, однако с каждым днем ​​их любовь становится сильнее и никакие конфликты не могут разрушить ее. Влад неоднократно отмечал, что восхищается своей женой, ее женской мудростью, заботливостью и умением всегда находить нужные слова.

Влад Яма и его жена во Львове

После длительного пребывания на карантине супруги вместе с сыном Леоном решили отправиться в путешествие во Львов. Влюбленные погуляли красивыми улочками и решили сфотографировать прекрасный день, чтобы навсегда запечатлеть его в памяти. Яма уже делился чувственными кадрами и продолжает это делать, ведь, по его словам, романтики много не бывает.

Влад и Лилия очаровали сеть своими поцелуями. Они не стеснялись показывать чувства на камеру и показали нежность в отношении друг к другу и безграничную любовь.

"Тона в ее глазах", – с любовью написал в заметке танцовщик.

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