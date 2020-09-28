25-річна Аліна Гросу одружилась з російським бізнесменом Олександром Комковим влітку минулого року. Однак вже в грудні пара почала жити окремо. Співачка зізналась, що чоловік пішов до іншої значно старшої жінки, а згодом спробував повернутись.

Подробицями особистого життя Аліна Гросу поділилась в інтерв'ю для програми "Світське життя". Вона зізналась, що стосунки з Олександром Комковим завершилися 22 грудня, коли коханий запропонував пожити окремо щонайменше місяць. Додамо, що після весілля пара жила в Москві у квартирі, яку подарували батьки чоловіка з нагоди одруження, а співачка активно будувала кар'єру в Росії.

Важливо Аліна Гросу розлучилася з російським бізнесменом через пів року після весілля

Згодом російський бізнесмен зізнався, що має роман з іншою жінкою.

Потім чесно зізнався, що він познайомився з жінкою, яка від нього дуже старша. Але вона відправила його від себе десь через два-три тижні. Хотів, мабуть, з нею спробувати якісь стосунки, але в них не вийшло,

– поділилась Аліна Гросу.

Артистка запевнила, що після зради коханий спробував повернутись та пропонував з'їхатися знову, однак вона була проти цього. Зараз співачка розуміє, що в розлученні винні двоє, адже у шлюбі з нею чоловіку захотілось чогось нового. Проте розрив не обійшовся без образ та конфліктів. Олександр Комков заявляв Аліні Гросу, що у нього ніколи не було справжніх почуттів до дружини.

"Він мені вже казав: "Я тебе ніколи не любив". Я думаю, що любив. Це вже потім були дуже брудні розмови. Він мені каже: "У мене кожна наступна багатша за попередню". І для мене все прояснилось", – пригадала артистка.

Як на розлучення Аліни Гросу відреагували батьки

Зараз Аліна Гросу та Олександр Комков офіційно розлученні. Однак вона довго не наважувалась зізнатись батькам про розрив і повідомила їх лише за півтора місяця після рішення розлучитися. Вони підтримали доньку, проте, як з'ясувалось згодом, батько-бізнесмен Михайло Гросу був переконаний, що цей шлюб триватиме не більше року.

Мені було дуже боляче казати їм, що не склалося. Мені було соромно. Мене виховували так, що має бути один чоловік на все життя. Шкода, що перший шлюб, а я сподівалася, що він буде першим і останнім, ось так закінчився,

– розповіла Аліна Гросу.

Співачка зізналась, що не вся родина знає про розлучення пари. Їй досі соромно сказати про розрив бабусі, адже в сім'ї "так не прийнято".