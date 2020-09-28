25-летняя Алина Гросу вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова летом прошлого года. Однако уже в декабре пара начала жить отдельно. Певица призналась, что мужчина ушел к другой значительно старшей женщине, а впоследствии попытался вернуться.

Подробностями личной жизни Алина Гросу поделилась в интервью для программы "Світське життя". Она призналась, что отношения с Александром Комковым завершились 22 декабря, когда любимый предложил пожить отдельно по меньшей мере месяц. Добавим, что после свадьбы пара жила в Москве в квартире, которую подарили родители мужа по случаю бракосочетания, а певица активно строила карьеру в России.

Важно Алина Гросу рассталась с российским бизнесменом через пол года после свадьбы

Впоследствии российский бизнесмен признался, что у него роман с другой женщиной.

Потом честно признался, что он познакомился с женщиной, которая от него очень старше. Но она отправила его от себя где-то через две-три недели. Хотел, видимо, с ней попробовать какие-то отношения, но у них не получилось,

– поделилась Алина Гросу.

Артистка заверила, что после измены любимый попытался вернуться и предлагал съехаться снова, однако она была против этого. Сейчас певица понимает, что в разводе виноваты двое, ведь в браке с ней мужу захотелось чего-то нового. Однако разрыв не обошелся без обид и конфликтов. Александр Комков заявлял Алине Гросу, что у него никогда не было настоящих чувств к жене.

"Он мне уже говорил: "Я тебя никогда не любил". Я думаю, что любил. Это уже потом были очень грязные разговоры. Он мне говорит: "У меня каждая следующая богаче предыдущей". И для меня все прояснилось", – вспомнила артистка.

Как на развод Алины Гросу отреагировали родители

Сейчас Алина Гросу и Александр Комков официально разведены. Однако она долго не решалась признаться родителям о разрыве и уведомила их лишь через полтора месяца после решения развестись. Они поддержали дочь, однако, как выяснилось впоследствии, отец-бизнесмен Михаил Гросу был убежден, что этот брак продлится не более года.

Мне было очень больно говорить им, что не сложилось. Мне было стыдно. Меня воспитывали так, что должен быть один человек на всю жизнь. Жаль, что первый брак, а я надеялась, что он будет первым и последним, вот так закончился,

– рассказала Алина Гросу.

Певица призналась, что не вся семья знает о разводе пары. Ей до сих пор стыдно сказать о разрыве бабушке, ведь в семье "так не принято".