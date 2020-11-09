Американська співачка та солістка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер знаходиться в стосунках з Томом Евансом більше року. Днями пара відсвяткувала річницю, тому Ніколь зворушливо привітала бойфренда.

Ніколь Шерзінгер опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі спільне фото. Відома американська співачка привітала бойфренда Тома Еванса з річницею стосунків.

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Цих вихідних 42-річна Ніколь та її 35-річний коханий Том відсвяткували рік від початку стосунків. З нагоди річниці пара провела романтичний вечір удвох на березі океану. Співачка показала милу світлину з бойфрендом. Ніколь на побачення одягнула світлу довгу сукню з мереживом та V-подібним декольте. Вона доповнила образ золотистими босоніжками та ланцюжком з підвіскою на шиї.

З річницею, моя любове! Хто знав, що весь мій світ зміниться, рік тому. Ти – відповідь на мої молитви. Я так сильно тебе люблю,

– написала Ніколь Шерзінгер під світлиною.

Коханий співачки теж не забарився й опублікував схоже фото і зворушливо привітав Ніколь: "В цьому році, який був наповнений невизначеністю, ти була моїм сяючим світлом. З першою річницею, любове моя". А жінка в коментарях написала, що вона щодня дякує Бога за те. що Том з'явився в її житті.

Що відомо про роман Ніколь Шерзінгер та Тома Еванса

Минулого року Том Еванс став учасником шоу X Factor. На зйомках проєкту він познайомився з Ніколь, яка тоді була суддею. Незабаром вони зустрілись вперше, а в американській пресі почали ширитись чутки про роман зірок. Офіційно вони підтвердили стосунки тільки на початку 2020 року.

Додамо, що стосунки пари розвиваються доволі швидко. Адже вони вже планують народження дитини, а також скоро хочуть придбати спільну нерухомість.