Американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер находится в отношениях с Томом Эвансом больше года. На днях пара отпраздновала годовщину, поэтому Николь трогательно поздравила бойфренда.

Николь Шерзингер опубликовала на своей странице в инстаграме совместное фото. Известная американская певица поздравила бойфренда Тома Эванса с годовщиной отношений.

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На этих выходных 42-летняя Николь и ее 35-летний возлюбленный Том отпраздновали год с начала отношений. По случаю годовщины пара провела романтический вечер вдвоем на берегу океана. Певица показала милую фотографию с бойфрендом. Николь на свидание надела светлое длинное платье с кружевом и V-образным декольте. Она дополнила образ золотистыми босоножками и цепочкой с подвеской на шее.

С годовщиной, моя любовь! Кто знал, что весь мой мир изменится, год назад. Ты – ответ на мои молитвы. Я так сильно тебя люблю,

– написала Николь Шерзингер под фотографией.

Любимый певицы тоже не замедлил и опубликовал похожее фото и трогательно поздравил Николь: "В этом году, который был наполнен неопределенностью, ты была моим сияющим светом. С первой годовщиной, любовь моя". А женщина в комментариях написала, что она каждый день благодарит Бога за то, что Том появился в ее жизни.

Что известно о романе Николь Шерзингер и Тома Эванса

В прошлом году Том Эванс стал участником шоу X Factor. На съемках проекта он познакомился с Николь, которая тогда была судьей. Вскоре они встретились впервые, а в американской прессе начали распространяться слухи о романе звезд. Официально они подтвердили отношения только в начале 2020 года.

Добавим, что отношения пары развиваются довольно быстро. Ведь они уже планируют рождение ребенка, а также скоро хотят приобрести общую недвижимость.