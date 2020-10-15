Актриса Ніколь Кідман може похизуватись неймовірною кар'єрою в Голлівуді. Австралійка стала головною героїнею десятків успішних фільмів. Та, вже здобувши світову популярність, акторка пригадала перші роки роботи та зізналась, яку ж роль вона хотіла отримати.

Виявилось, що Ніколь Кідман завжди хотіла перевтілитись в Анну Скотт із романтичного фільму "Ноттінг Гілл". Про це вона відверто розповіла в інтерв'ю Marie Claire. Однак кастинги не принесли актрисі результату: на роль запросили Джулію Робертс.

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"Так, був час, коли я справді дуже хотіла отримати роль... Я дуже хотіла перевтілитись в Анну, яку Джулія Робертс зіграла в "Ноттінг Гілл". Так, я була на кастингах. Але мені відмовили, адже тоді я була не настільки відома та недостатньо талановита", – розповіла Ніколь Кідман.



Ніколь Кідман мріяла зіграти у "Ноттінг Гілл" / Фото People

Вдруге з Г'ю Грантом актрисі таки пощастило зіграти в одному проєкті. У 2003 році Ніколь Кідман зустрілась з колегою на знімальному майданчику "Реальної любові". За словами актриси, вона зіграла епізодичну роль та не запам'яталась глядачам. Однак це був перший досвід роботи з секс-символом Голлівуду, ловеласом Г'ю Грантом.

Та на цьому співпраця акторів не завершилась. 25 жовтня 2020 року на HBO Max вийде драматичний серіал "Відіграти назад".

Що відомо про серіал "Відіграти назад"

Ніколь Кідман та Г'ю Грант у серіалі "Відіграти назад" зіграли подружжя, яке переживає непрості часи.

За сюжетом, Грейс Сакс, здавалось би, має ідеальне життя. Успішна кар'єра психолога, випуск першої авторської книги, чоловік та син, які завжди підтримують її: чого ще потрібно головній героїні для щастя? Та серія моторошних подій кардинально змінюють цю ідилію. Джонатан Сакс раптово зникає, а його дружина Грейс дізнається чимало таємниць з його минулого. І тепер головне завдання жінки – вижити та врятувати сина.

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