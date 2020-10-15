Актриса Николь Кидман может похвастаться невероятной карьерой в Голливуде. Австралийка стала главной героиней десятков успешных фильмов. И, уже получив мировую известность, актриса вспомнила первые годы работы и призналась, какую же роль она хотела получить.

Оказалось, что Николь Кидман всегда хотела перевоплотиться в Анну Скотт из романтического фильма "Ноттинг Хилл". Об этом она откровенно рассказала в интервью Marie Claire. Однако кастинги не принесли актрисе результата: на роль пригласили Джулию Робертс.

Не пропустите Сериалы октября: 10 новинок, которые невозможно пропустить

"Да, было время, когда я действительно очень хотела получить роль... Я очень хотела перевоплотиться в Анну, которую Джулия Робертс сыграла в "Ноттинг Хилл". Да, я была на кастингах. Но мне отказали, ведь тогда я была не настолько известна и недостаточно талантлива", – рассказала Николь Кидман.



Николь Кидман мечтала сыграть в "Ноттинг Хилл" / Фото People

Во второй раз с Хью Грантом актрисе таки посчастливилось сыграть в одном проекте. В 2003 году Николь Кидман встретилась с коллегой на съемочной площадке "Реальной любви". По словам актрисы, она сыграла эпизодическую роль и не запомнилась зрителям. Однако это был первый опыт работы с секс-символом Голливуда, ловеласом Хью Грантом.

Но на этом сотрудничество актеров не завершилось. 25 октября 2020 года на HBO Max выйдет драматический сериал "Отыграть назад".

Что известно о сериале "Отыграть назад"

Николь Кидман и Хью Грант в сериале "Отыграть назад" сыграли супругов, которые переживают непростые времена.

По сюжету, Грейс Сакс, казалось бы, имеет идеальную жизнь. Успешная карьера психолога, выпуск первой авторской книги, муж и сын, которые всегда поддерживают ее: чего еще нужно главной героине для счастья? Но серия жутких событий кардинально меняет эту идиллию. Джонатан Сакс внезапно исчезает, а его жена Грейс узнает немало тайн из его прошлого. И теперь главная задача женщины – выжить и спасти сына.

Смотрите трейлер к сериалу "Отыграть назад": видео