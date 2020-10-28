53-річна американська акторка Ніколь Кідман в нещодавньому інтерв'ю заявила, що не дозволятиме своїм дітям заводити акаунт в інстаграмі та користуватися соцмережею.

Видання The Daily Mail розповіло, що Ніколь Кідман нещодавно дала інтерв'ю програмі Loose Women. Там вона заявила, що не дозволятиме дітям користуватися інстаграмом, незважаючи на те, що сама має профілі в соцмережах.

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53-річна голлівудська акторка різко виступила проти того, щоб її діти користувались інстаграмом та коли-небудь реєструвались в ньому. Нагадаємо, що Ніколь Кідман виховує двох дітей від Кіта Урбана: 12-річну Сандей та 9-річну Маргарет.

Знаменитість розповіла про те, що її старша донька вже активно цікавиться соціальними мережами. Ніколь зізнається, що хоч вона і не до кінця знається на технологіях, зіркова матуся однаково обмежує Сандей в користуванню інтернетом.

Я не дозволю дітям бути в інстаграмі. У мене є 12-річна дитина, яка дуже хоче потрапити в цей світ. Це якась постійна тяга. Я думаю, що багато батьків сказали б те ж саме,

– розповіла Ніколь Кідман.

Натомість акторка зазначає, що набагато важливішим є підтримання нормальної самооцінки та впевненості в собі дітей. Це є для неї пріоритетом у вихованні. Також Ніколь намагається не займатися гіперопікою, але направляє їх на певний шлях, щоб доньки змогли обійтися без невдач та помилок.

"Це така радість – виховувати цих прекрасних маленьких жінок, які ростуть. Я відкриваю щось нове в них день за днем. Мені це подобається", – зізналась Ніколь Кідман.

Варто зазначити, що раніше голлівудська зірка виховувала прийомних дітей від шлюбу з Томом Крузом: 25-річного Коннора та 27-річну Ізабеллу. Після розлучення батьків, діти вирішили залишитися з батьком, тому ця тема є болючою для Ніколь Кідман.