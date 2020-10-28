53-летняя американская актриса Николь Кидман в недавнем интервью заявила, что не позволит своим детям заводить аккаунт в инстаграме и пользоваться соцсетями.

Издание The Daily Mail рассказало, что Николь Кидман недавно дала интервью программе Loose Women. Там она заявила, что не позволит детям пользоваться инстаграмом, несмотря на то, что сама имеет профили в соцсетях.

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53-летняя голливудская актриса резко выступила против того, чтобы ее дети пользовались инстаграмом и когда-нибудь регистрировались в нем. Напомним, что Николь Кидман воспитывает двоих детей от Кита Урбана: 12-летнюю Сандей и 9-летнюю Маргарет.

Знаменитость рассказала о том, что ее старшая дочь уже активно интересуется социальными сетями. Николь признается, что хоть она и не до конца разбирается в технологиях, звездная мама все равно ограничивает Сандей в пользовании интернетом.

Я не позволю детям быть в инстаграме. У меня есть 12-летний ребенок, который очень хочет попасть в этот мир. Это какая-то постоянная тяга. Я думаю, что многие родители сказали бы то же самое,

– рассказала Николь Кидман.

Взамен актриса отмечает, что гораздо важнее поддержание нормальной самооценки и уверенности в себе детей. Это для нее является приоритетом в воспитании. Также Николь старается не заниматься гиперопекой, но направляет их на определенный путь, чтобы дочери смогли обойтись без неудач и ошибок.

"Это такая радость – воспитывать этих прекрасных маленьких растущих женщин. Я открываю что-то новое в них день за днем. Мне это нравится", – призналась Николь Кидман.

Стоит отметить, что ранее голливудская звезда воспитывала приемных детей от брака с Томом Крузом: 25-летнего Коннора и 27-летнюю Изабеллу. После развода родителей, дети решили остаться с отцом, поэтому эта тема является болезненной для Николь Кидман.