Відомий український телеведучий та його кохана, переможниця проєкту "Холостяк" Даша Квіткова нещодавно відсвяткували весілля. Пара одружилася ще у травні, однак саме зараз зібрала всіх близьких на церемонію весілля.

Нікіта Добринін та Даша Квіткова ретельно готувалися до свого весілля. Закохані продумували найменші дрібниці, аби їхнє весілля було незабутнім. Це було одним з найбільш очікуваних церемоній одруження, адже це вперше після 10 сезонів реаліті-шоу "Холостяк", головний герой шоу продовжив серйозні стосунки з обраницею після проєкту та створив сім’ю, інформує 24 канал.

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Український проєкт "Холостяк" став третім у світі з усіх 29 адаптованих реаліті, де склалася пара, яка уклала шлюб.

Одруження молодят було неперевершеним. Після заходу сонця пара влаштувала романтичну церемонію та обмінялася обітницями.

Для урочистої вечірньої церемонії, яка відбувалася у розкішній задекорованій зоні на березі Дніпра, Даша обрала надзвичайно ніжну та красиву сукню, якою зачарувала присутніх.

Блогерка постала перед гостями у вишуканій атласній сукні із довгим шлефом. Вбрання мало красиве декольте та сітчасті рукави, що додавали йому особливого шарму.

Після весілля закохані відправилися в романтичну подорож до Туреччини. Даша та Нікіта відпочивають та радо діляться з прихильниками деталями щодо їхнього весілля.

Так, в інстаграм-сторіс Даша Квіткова зазначила, що весілля їм обійшлося, якщо не враховувати костюми, обручки та сукню у 80-85 тисяч доларів, а це понад 2 мільйона гривень.



Скільки коштувало весілля Нікіти Добриніна і Даші Квіткової / Instagram

Нікіта Добринін у своїх інстаграм-сторіс також додав, що вартість свого весільного костюма, який був виготовлений на замовлення обійшовся йому в 45 тисяч гривень.

Про вартість обручки для Даші Нікіта не відповів, втім зазначив, що у західних країнах існує традиція дарувати на заручини каблучку,вартість якої дорівнює зарплаті чоловіка за 1-2 місяці.



Ціну обручки Нікіта Добринін не назвав / Instagram