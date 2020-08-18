Известный украинский телеведущий и его возлюбленная, победительница проекта "Холостяк" Даша Квиткова недавно отпраздновали свадьбу. Пара поженилась еще в мае, однако именно сейчас собрала всех близких на церемонию свадьбы.

Никита Добрынин и Даша Квиткова тщательно готовились к своей свадьбе. Влюбленные продумывали малейшие мелочи, чтобы их свадьба была незабываемой. Это было одной из самых ожидаемых церемоний бракосочетания, ведь это впервые после 10 сезонов реалити-шоу "Холостяк", главный герой шоу продолжил серьезные отношения с избранницей после проекта и создал семью, информирует 24 канал.

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Украинский проект "Холостяк" стал третьим в мире из всех 29 адаптированных реалити, где сложилась пара, заключившая брак.

Женитьба молодоженов была непревзойденной. После захода солнца пара устроила романтическую церемонию и обменялась обетами.

Для торжественной вечерней церемонии, которая проходила в роскошной задекорированной зоне на берегу Днепра, Даша выбрала очень нежное и красивое платье, которым очаровала присутствующих.

Блогер предстала перед гостями в изысканном атласном платье с длинным шлефом. Наряд имел красивое декольте и сетчатые рукава добавляли ему особого шарма.

После свадьбы влюбленные отправились в романтическое путешествие в Турцию. Даша и Никита отдыхают и с радостью делятся с поклонниками деталями относительно их свадьбы.

Так, в инстаграм-сторис Даша Квиткова отметила, что свадьба им обошлась, если не учитывать костюмы, обручальные кольца и платье в 80-85 тысяч долларов, а это более 2 миллиона гривен.



Сколько стоила свадьба Никиты Добрынина и Даши цветочной / Instagram

Никита Добрынин в своих инстаграм-сторис также добавил, что стоимость своего свадебного костюма, который был изготовлен на заказ, обошелась ему в 45 тысяч гривен.

О стоимости кольца для Даши Никита не ответил, впрочем отметил, что в западных странах существует традиция – дарить на помолвку кольцо, стоимость которого равна зарплате мужа за 1-2 месяца.



Цену обручального кольца Никита Добрынин не назвал / Instagram