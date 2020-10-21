Американська реперка Нікі Мінаж наприкінці вересня вперше стала мамою. Офіційно вона не поспішала коментувати чутки, але згодом оголосила, що в неї народився син. Тепер ж зірка поділилась миловидним першим фото.

Популярна американська реперка Нікі Мінаж наприкінці вересня вперше стала мамою. Після численних заяв західних ЗМІ, зірка й сама розповіла, що народила хлопчика, поділившись подарунками від знаменитостей Бейонсе, Кім Кардашян та інших.

Варто знати Нікі Мінаж оголосила стать первістка і показала привітання від Бейонсе та Кім Кардашян

Сьогодні, 21 жовтня, реп-виконавиця поділилась першою світлиною хлопчика на своїй сторінці в інстаграмі. На жаль, на ній видно лише маленьку ніжку дитини, але й цей зворушливий кадр замилував мережу. А судячи з підпису, Нікі стала мамою близько місяця тому.

З ювілеєм, моя любове,

– написала Нікі Мінаж під фото.

"Дуже сильно усіх вас люблю", "Вітаємо, королево! Хлопчику дуже пощастило, що саме ти його мама", "Люблю тебе", "Ти заслуговуєш щастя", "Ця маленька ніжка", "Молодий принц", – написали шанувальники в коментарях під фото.

Нагадаємо, що Нікі Мінаж з народженням первістка привітали зіркові друзі: Бейонсе, Кім Кардашян з Каньє Вестом, модель Вінні Гарлоу, модельєр Ріккардо Тіші та багато інших. Знаменитості надіслали реперці вітальні листівки та подарунки. Поки що Нікі приховує ім'я новонародженого хлопчика.