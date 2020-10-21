Американская рэперша Ники Минаж в конце сентября впервые стала мамой. Официально она не спешила комментировать слухи, но впоследствии объявила, что у нее родился сын. Теперь же звезда поделилась милым первым фото.

Популярная американская рэперша Ники Минаж в конце сентября впервые стала мамой. После многочисленных заявлений западных СМИ, звезда и сама рассказала, что родила мальчика, поделившись подарками от знаменитостей Бейонсе, Ким Кардашьян и других.

Стоит знать Ники Минаж объявила пол первенца и показала поздравления от Бейонсе и Ким Кардашьян

Сегодня, 21 октября, рэп-исполнительница поделилась первой фотографией мальчика на своей странице в инстаграм. К сожалению, на ней видно лишь маленькую ножку ребенка, но и этот трогательный кадр очаровал сеть. А судя по подписи, Ники стала мамой около месяца назад.

С юбилеем, моя любовь,

– написала Ники Минаж под фото.

"Очень сильно всех вас люблю", "Поздравляем, королева! Мальчику очень повезло, что именно ты его мама", "Люблю тебя", "Ты заслуживаешь счастья", "Эта маленькая ножка", "Молодой принц", – написали поклонники в комментариях под фото.

Напомним, что Ники Минаж с рождением первенца поздравили звездные друзья: Бейонсе, Ким Кардашьян с Канье Уэстом, модель Винни Харлоу, модельер Риккардо Тиши и многие другие. Знаменитости прислали рэп-исполнительнице поздравительные открытки и подарки. Пока что Ники скрывает имя новорожденного мальчика.