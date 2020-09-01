Американський рок-музикант та актор Джаред Лето у День знань вирішив підтримати школярів та показав всьому світу, як він виглядав у школі. Чоловік не може повірити, що пройшло стільки років.

48-річний артист на своїй інстаграм-сторінці у раніше неопублікованому кадрі постав у чорно-білому светрі з популярною тоді стрижкою.

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Удачі всім, хто повертається в школу. Я пам'ятаю все це так, ніби це було вчора... Може, пора знову повернутися до стрижки маллет??? Покажіть мені ваші шкільні фото. P.S. На мені була кофта Rush. Одна з моїх улюблених груп,

– написав виконавець.



Підліток Джаред Лето / Instagram / @jaredleto

Фанати не очікували побачити таке фото в мережі, тому зраділи відвертостям кумира. Деякі прихильники навіть відзначили, що він з того часу не змінився.

Варто зазначити, що популярний у всьому світі актор та співак народився 26 грудня 1971 року у Бос'єр-сіті, штат Луїзіана, США. У дитинстві він часто із сім'єю переїжджав, тому хлопець встиг пожити у таких штатах, як Луїзіана, Вайомінг, Колорадо, Вірджинія та навіть Гаїті. "Було чудово зростати у сім'ї кочівників. Якщо чесно, мені досі подобається таке життя – з рюкзаком за спиною і валізами напоготові", – зізнавався колись виконавець.

Будучи ще дитиною, у 12-річному віці Джаред Лето отримав свою першу робочу – був мийником посуду в закусочній у Вірджинії, а вже у 16 років підробляв швейцаром. Після школи Лето навчався в Університету мистецтв у Філадельфії, а потім – в Університеті Образотворчих Мистецтв у Нью-Йорку, де й почалась його акторська кар'єра.