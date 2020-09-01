Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето в День знаний решил поддержать школьников и показал всему миру, как он выглядел в школе. Он не может поверить, что прошло столько лет.

48-летний артист на своей инстаграм-странице на ранее непубликовавшемся кадре появился в черно-белом свитере с популярной тогда стрижкой.

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Удачи всем, кто возвращается в школу. Я помню все это так, будто это было вчера ... Может, пора снова вернуться к стрижке маллет ??? Покажите мне ваши школьные фото. P.S. На мне была кофта Rush. Одна из моих любимых групп,

– написал исполнитель.



Подросток Джаред Лето / Instagram / @jaredleto

Фанаты не ожидали увидеть такое фото в сети, поэтому обрадовались открытости кумира. Некоторые даже отметили, что он с тех пор не изменился.

Стоит отметить, что популярный во всем мире актер и певец родился 26 декабря 1971 года в Босьер-сити, штат Луизиана, США. В детстве он часто с семьей переезжал, поэтому Джаред успел пожить в таких штатах, как Луизиана, Вайоминг, Колорадо, Вирджиния и даже Гаити. "Было прекрасно расти в семье кочевников. Если честно, мне до сих пор нравится такая жизнь – с рюкзаком за спиной и чемоданами наготове", – признавался когда-то певец.

Будучи еще ребенком, в 12-летнем возрасте Джаред Лето получил свою первую работу – был мойщиком посуды в закусочной в Вирджинии, а уже в 16 лет подрабатывал швейцаром. После школы Лето учился в Университета искусств в Филадельфии, а затем – в Университете Изящных Искусств в Нью-Йорке, где и началась его актерская карьера.