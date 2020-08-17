Американська акторка Шерон Стоун заявила, що у її сестри діагностували коронавірус і зараз вона перебуває у важкому стані. Зірка закликала усіх носити маски, адже таким чином можна не лише самим вберегтися від інфікування, а й вберегти інших.

Обурена Шерон Стоун звинуватила тих людей, які не носять маски, у розповсюдженні коронавірусу. На особистій інстаграм-сторінці вона оприлюднила фото палати, де перебуває її сестра, та розповіла про стан родички.

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COVID-19 заразилася молодша сестра Шерон Стоун Келлі. Знаменитість розповіла, що Келлі вже страждає на серйозне захворювання – вовчак, що проявляється в ураженні органів та систем, тому її стан загострюється.

"Моя сестра Келлі, яка і так страждає від вовчака, тепер хвора ще й на коронавірус. Це її лікарняна палата. Один з вас, противників масок, зробив це і заразив її. У неї немає імунітету. Єдине місце, куди вона виходила з дому, – це аптека. В її країні не можна провести тестування, якщо у тебе немає симптомів, а потім ти п'ять днів повинен чекати результатів. Ви б змогли залишитися в цій палаті одні? Носіть маску! Заради себе і заради інших людей! Будь ласка", – закликала підписників Шерон.

Також вона повідомила, що чоловік її сестри Брюс зараз перебуває у схожій палаті і бореться за життя. У нього також діагностували коронавірусну хворобу.

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Через декілька годин акторка опублікувала світлину своєї сестри та її коханого, де закликала молитися за них.

Що відомо про коронавірус у світі

За час пандемії коронавірусу у світі зафіксували майже 21 851 528 випадків інфікування. Від COVID-19 померли вже 773 563 людини. Недугу вдалося перемогти 14 575 285 пацієнтам. Станом на 17 серпня найбільша кількість хворих є в США, Бразилії та Індії.