Американская актриса Шэрон Стоун заявила, что у ее сестры диагностировали коронавирус и сейчас она находится в тяжелом состоянии. Звезда призвала всех носить маски, ведь таким образом можно не только самим уберечься от инфицирования, но и уберечь других.

Возмущенная Шэрон Стоун обвинила тех людей, которые не носят маски, в распространении коронавируса. На личной инстаграм-странице она обнародовала фото палаты, где находится ее сестра, и рассказала о состоянии родственницы.

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COVID-19 заразилась младшая сестра Шэрон Стоун Келли. Знаменитость рассказала, что Келли уже страдает серьезным заболеванием – волчанкой, что проявляется в поражении органов и систем, поэтому ее состояние обостряется.

"Моя сестра Кэлли, которая и так страдает от волчанки, теперь больна еще и коронавирусом. Это ее больничная палата. Один из вас, противников масок, сделал это и заразил ее. У нее нет иммунитета. Единственное место, куда она выходила из дома, – это аптека. В ее стране нельзя провести тестирование, если у тебя нет симптомов, а потом ты пять дней должен ждать результатов. Вы бы смогли остаться в этой палате одни? Носите маску! Ради себя и ради других людей! Пожалуйста", – призвала подписчиков Шэрон.

Также она сообщила, что муж ее сестры Брюс сейчас находится в похожей палате и борется за жизнь. У него также диагностировали коронавирусную болезнь.

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Через несколько часов актриса опубликовала фотографию своей сестры и ее возлюбленного, где призвала молиться за них.

Что известно о коронавирусе в мире

За время пандемии коронавируса в мире зафиксировали 21 851 528 случаев инфицирования. От COVID-19 умерли уже 773 563 человека. Недуг удалось победить 14 575 285 пациентам. По состоянию на 17 августа наибольшее количество заболевших в США, Бразилии и Индии.