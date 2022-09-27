Відомо, що в старості всі наші негативні риси лише поглиблюються, пише 24 канал. Попри нелегкий характер кількох знаків Зодіаку, з наближенням старості ситуація лише погіршується. Тельці, Терези і Стрільці стають просто нестерпними.

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Тельці

Навіть попри те, що в час своєї молодості Тельці вміють закласти міцний фундамент для того, щоб потім спокійно проживати старість, їх все одно непокоїть думка про те, що їхній голос вже не є вирішальний. Вони ніяк не можуть змиритися з цим та постійно хочуть всіх повчати та привертати увагу близьких до своєї персони.

Терези

Терези у старості стають дуже скандальними та грубими. Вони часто чіпаються до своїх дітей та постійно у них щось вимагають. Конфлікти з Терезами буває дуже часто. Також у старості ці знаки Зодіаку досить вимогливі, і хочуть, щоб діти виконували будь-які їхні примхи.

Стрільці

Стрільці у старості стають перфекціоністами. Вони хочуть, щоб все було ідеально та обов’язково по-їхньому. Вони прислухаються до думки інших, але все роблять для того, щоб їхнє слово було останнім. Також Стрільці бувають досить надоїдливими своїми дзвінками та розмовами.