Известно, что в старости все наши отрицательные черты только усугубляются, пишет 24 канал. Несмотря на нелегкий характер нескольких знаков Зодиака, с приближением старости ситуация только усугубляется. Тельцы, Весы и Стрельцы становятся просто невыносимыми.

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Тельцы

Даже несмотря на то, что во время своей молодости Тельцы умеют заложить прочный фундамент для того, чтобы потом спокойно проживать старость, их все равно беспокоит мысль о том, что их голос уже не решающий. Они никак не могут смириться с этим и постоянно хотят всех приучать и привлекать внимание близких к своей персоне.

Весы

Весы в старости становятся очень скандальными и грубыми. Они часто трогают своих детей и постоянно у них что-то требуют. Конфликты с Весами бывает очень часто. Также в старости эти знаки Зодиака достаточно требовательны, и хотят, чтобы дети исполняли любые прихоти.

Стрельцы

Стрельцы в старости становятся перфекционистами. Они хотят, чтобы все было идеально и обязательно по-ихнему. Они прислушиваются к мнению других, но все делают для того, чтобы их слово было последним. Также Стрельцы бывают достаточно назойливыми своими звонками и разговорами.