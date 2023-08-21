Так-от, Терези, Водолій і Риби ненавидять конфлікти. Про це пише 24 Канал.

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Терези

Ці знаки зодіаку завжди прагнуть до балансу та гармонії. Вони добродушні, ненавидять конфлікти та намагаються їх уникати. Втім, це може обернутися проти самих Терезів. Річ у тім, що представники цього знаку нерідко готові йти на "компроміс" навіть на невигідних для себе умовах.

Гороскоп для Терезів

Водолій

Народжені під цим сузір'ям не люблять сварки, не хочуть брати в них участь і влаштовувати конфліктні ситуації. Водолії прагнуть робити все добре та легко. Нескінченні суперечки не для них.

Гороскоп для Водоліїв

Риби

Рибам не до вподоби перебувати у середовищі, перенасиченому гнівом та образами. Представники цього знаку зодіаку намагаються уникати суперечок. Вони неконфліктні та дуже добрі.

Гороскоп для Риб