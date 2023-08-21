Так, Весы, Водолей и Рыбы ненавидят конфликты. Об этом пишет 24 Канал.

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Весы

Эти знаки зодиака всегда стремятся к балансу и гармонии. Они добродушны, ненавидят конфликты и пытаются избегать их. Впрочем, это может обернуться против самих Весов. Дело в том, что представители этого знака нередко готовы идти на компромисс даже на невыгодных для себя условиях.

Гороскоп для Весов

Водолей

Родившиеся под этим созвездием не любят ссоры, не хотят участвовать в них и устраивать конфликтные ситуации. Водолеи стремятся делать все хорошо и легко. Бесконечные споры не для них.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Рыбам не нравится находиться в среде, насыщенной гневом и образами. Представители этого знака зодиака пытаются избегать споров. Они неконфликтны и очень хорошие.

Гороскоп для рыб