Зіркова пара 9 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Даша Квіткова й Нікіта Добринін активно будують стосунки на очах в мільйонної аудиторії. З боку їхній союз може здатись ідеальним, проте блогерка взялась розвінчати цей міф та розповіла про сварки з коханим.

12 серпня Нікіта Добринін та Даша Квіткова зіграли гучне весілля на березі Дніпра й відправились у медовий місяць до Туреччини. В інстаграм-профілях подружжя висвітлює особисте життя. Їхні стосунки не обходяться без романтичних сюрпризів, казкових побачень та зворушливих зізнань. Дружина ведучого поділилась, що шанувальники часто називають їх ідеальною парою, проте блогерка прагне розвінчати цей міф.

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Даша Квіткова зізнається, що через свій бурхливий характер влаштовує коханому скандали й часто уникає вирішення конфліктів, не розмовляючи з ним чи ігноруючи. Натомість Нікіта Добринін може бути впертим чи різким, навіть не помічаючи цього. Проте дівчина наголосила, що сварки вони не виносять на публіку й вирішують їх лише одне з одним.

У нас також є проблеми, сварки, також є злети і падіння. Я, бурхлива кров, влаштовую іноді Нікіті маленькі скандали. До биття посуду не доходить, але я можу перестати надовго розмовляти… Просто ми всі сварки залишаємо при собі,

– наголосила Квіткова.

Блогерка розповіла, що вони з чоловіком можуть конфліктувати навіть через дрібниці, а ініціатором сварок частіше виступає саме вона.

Дівчина зізналась, що днями вона образилась на Добриніна лише через те, що на фото вийшла не так, як вигадала собі перед зйомкою. Проте подружжя швидко помирилося, а потім сміялося з цієї ситуації за вечерею в італійському ресторані.