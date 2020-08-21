Звездная пара 9 сезона реалити-шоу "Холостяк" Даша Квиткова и Никита Добрынин активно строят отношения на глазах у миллионной аудитории. Со стороны их союз может показаться идеальным, однако блогер взялась развенчать этот миф и рассказала о ссорах с любимым.

12 августа Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли громкую свадьбу на берегу Днепра и отправились в медовый месяц в Турцию. В инстаграм-профилях супруги освещают личную жизнь. Их отношения не обходятся без романтических сюрпризов, сказочных свиданий и трогательных признаний. Жена ведущего поделилась, что поклонники часто называют их идеальной парой, однако блогер стремится развенчать этот миф.

К теме Никита Добрынин и Даша Квиткова рассказали в какую сумму обошлась их свадьба

Даша Квиткова признается, что из-за своего бурного характера устраивает любимому скандалы и часто избегает решения конфликтов, не разговаривая с ним или игнорируя. Зато Никита Добрынин может быть упрямым или резким, даже не замечая этого. Однако девушка отметила, что ссоры они не выносят на публику и решают их только друг с другом.

У нас также есть проблемы, ссоры, также есть взлеты и падения. Я, бурная кровь, устраиваю иногда Никите маленькие скандалы. До битья посуды не доходит, но я могу перестать надолго разговаривать... Просто мы все ссоры оставляем при себе,

– отметила Квиткова.

Блогер рассказала, что они с мужем могут конфликтовать даже по пустякам, а инициатором ссор чаще выступает именно она.

Девушка призналась, что на днях она обиделась на Добрынина только потому, что на фото получилась не так, как придумала себе перед съемкой. Однако супруги быстро помирились, а потом смеялись над этой ситуацией за ужином в итальянском ресторане.