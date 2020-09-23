47-річна американська акторка Гвінет Пелтроу чотири роки тому розлучилась з Крісом Мартіном. Вони залишилися в дружніх стосунках, однак нещодавно зірка зізналась, що не все так добре, як здається.

Американська акторка Гвінет Пелтроу нещодавно взяла участь в новому епізоді "The Drew Barrymore Show". Там вона розповіла про те, як проходить її спілкування з колишнім чоловіком Крісом Мартіном.

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Гвінет та Кріс разом виховують двох дітей: 16-річну доньку Еппл та 14-річного сина Мозеса. Акторка зізналась, що хоч подружжя і розлучилося, але вони почувають себе родиною.

Іноді все не так добре, як здається. У нас бувають хороші і погані дні, але я думаю, що ми рухаємося в напрямку любові, єдності та того, що буде кращим для наших дітей,

– зазначила Гвінет Пелтроу.

Акторка наголосила, що після розлучення її стосунки з Мартіном налагодилися та навіть стали кращими, ніж під час шлюбу. Раніше Гвінет говорила про те, що на рішення розлучитися їх наштовхнув психотерапевт. Тоді він назвав завершення цих стосунків "свідомим розривом", хоча, за словами акторки, рік розриву був неймовірно важкий.

В один момент зірка визнала, що проблеми можуть бути не тільки в партнерові. "Знай, що всі відносини – це 50/50. Ти маєш бути сміливим, щоб розібратися у власному смітті та травмах", – зазначила Пелтроу.