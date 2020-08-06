47-річна американська акторка Гвінет Пелтроу має двох дітей від першого шлюбу зі співаком Крісом Мартіном. Подружжя розлучилось після 13 років спільного життя, проте зірка зізналась, що разом вони були лише заради дітей.

Два роки тому Гвінет Пелтроу одружилась вдруге зі сценаристом і продюсером Бредом Фелчаком. З першим чоловіком Крісом Мартіном зірка підтримує дружні стосунки та виховує двох дітей – 16-річну доньку Еппл та 14-річного сина Мозеса. У відвертому есе для британського Vogue акторка розповіла, що впродовж всього сімейного життя у подружжя так і не вийшло стати парою, а разом вони були лише заради благополуччя дітей.

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Вона пригадала, що зіркові батьки тривалий час не наважувались на розрив, коли їхній шлюб вже тріщав по швах, адже боялись нашкодити спільним дітям.

Ми були близькі, хоча так і не змогли остаточно стати парою. Ми просто не дуже підходили одне одному. Завжди виникали якісь занепокоєння і тривоги. Але як же ми любили наших дітей,

– щиро зізналась Гвінет Пелтроу.

Акторка розповіла, що рішення розлучитися вони з Крісом Мартіном прийняли ще за рік до офіційного оприлюднення розриву. У цьому їм допоміг психотерапевт, який назвав завершення стосунків "свідомим розривом". Гвінет Пелтроу оголосила, що той рік був нестерпно важким.

"У нас були чудові дні і жахливі дні. Дні, коли ми не витримували одне одного, але змушували себе пам'ятати, чого ми прагнемо. Якось знаходили в собі сили посміхатися, обійнятись та вивезти дітей на сніданок, як ми планували", – розповіла акторка.

Проте Гвінет Пелтроу стверджує, що вони з Крісом Мартіном завжди були друзями. Вони завжди реготали над одними і тими ж жартами, разом робили дурниці та ділились одне з одним враженнями. Подружжю подобалась одна й та ж музика, вони любили ходити разом в парк по піцу літніми ночами та їздити до моря чи лісу. Проте понад усе вони любили не одне одного, а двох своїх дітей.