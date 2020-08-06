У 47-летней американской актрисы Гвинет Пэлтроу двое детей от первого брака с певцом Крисом Мартином. Супруги развелись после 13 лет совместной жизни, однако звезда призналась, что вместе они были только ради детей,

Два года назад Гвинет Пэлтроу вышла замуж во второй раз за сценариста и продюсера Брэда Фэлчака. С первым мужем Крисом Мартином звезда поддерживает дружеские отношения и воспитывает двух детей – 16-летнюю дочь Эппл и 14-летнего сына Мозеса. В откровенном эссе для британского Vogue актриса рассказала, что на протяжении всей семейной жизни у супругов так и не получилось стать парой, а вместе они были только ради благополучия детей.

К теме В маске и перчатках: Гвинет Пэлтроу отправилась за покупками и посоветовала занятия на карантине

Она вспомнила, что звездные родители долгое время не решались на разрыв, когда их брак уже трещал по швам, ведь боялись навредить общим детям.

Мы были близки, хотя так и не смогли окончательно стать парой. Мы просто не очень подходили друг другу. Всегда возникали какие-то беспокойства и тревоги. Но как же мы любили наших детей,

– искренне призналась Гвинет Пэлтроу.

Актриса рассказала, что решение расстаться они с Крисом Мартином приняли еще за год до официального обнародования разрыва. В этом им помог психотерапевт, который назвал завершение отношений "сознательным разрывом". Гвинет Пэлтроу объявила, что тот год был невыносимо тяжелым.

"У нас были замечательные дни и ужасные дни. Дни, когда мы не выдерживали друг друга, но заставляли себя помнить, чего мы хотим. Как-то находили в себе силы улыбаться, обняться и вывезти детей на завтрак, как мы планировали", – рассказала актриса.

Однако Гвинет Пэлтроу утверждает, что они с Крисом Мартином всегда были друзьями. Они всегда хохотали над одними и теми же шутками, вместе делали глупости и делились друг с другом впечатлениями. Супругам нравилась одна и та же музыка, они любили ходить вместе в парк, есть пиццу летними ночами и ездить к морю или в лес. Однако больше всего они любили не друг друга, а двоих своих детей.