47-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу четыре года назад рассталась с Крисом Мартином. Они остались в дружеских отношениях, однако недавно звезда призналась, что не все так хорошо, как кажется.

Американская актриса Гвинет Пэлтроу недавно приняла участие в новом эпизоде "The Drew Barrymore Show". Там она рассказала о том, как проходит ее общение с бывшим мужем Крисом Мартином.

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Гвинет и Крис вместе воспитывают двоих детей: 16-летнюю дочь Эппл и 14-летнего сына Мозеса. Актриса призналась, что хоть супруги и развелись, но они чувствуют себя семьей.

Иногда все не так хорошо, как кажется. У нас бывают хорошие и плохие дни, но я думаю, что мы движемся в направлении любви, единства и того, что будет лучше для наших детей,

– отметила Гвинет Пэлтроу.

Актриса подчеркнула, что после развода ее отношения с Мартином наладились и даже стали лучше, чем во время брака. Ранее Гвинет говорила о том, что на решение расстаться их натолкнул психотерапевт. Тогда он назвал завершение этих отношений "сознательным разрывом", хотя, по словам актрисы, год разрыва был невероятно тяжелый.

В один момент звезда признала, что проблемы могут быть не только в партнере. "Знай, что все отношения – это 50/50. Ты должен быть смелым, чтобы разобраться в собственном мусоре и травмах", – отметила Пэлтроу.