Українська телеведуча Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий – одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Подружжя часто демонструє ідилію в стосунках у мережі.

У своєму інстаграмі телеведуча поділилася власною формулою щасливих стосунків та гармонії в парі.

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9 років тому акторка й ведуча одружилась з партнером на паркеті шоу "Танці з зірками" Андрієм Диким. Вони підтримують чудові стосунки та виховують двох донечок – 7-річну Діану й 2-річну Поліну.

Подружжя досі залишається щасливим та демонструє свою любов іншим. Саме тому Лілія Ребрик вирішила поділитися з прихильниками власним баченням щасливих стосунків.

"Можете кидати у мене капцями, але я не погоджуюсь з формулою "Один любить, а інший – дозволяє себе любити!. Я переконана: все у щасливому шлюбі будується на взаємності. Принаймні саме таким принципом керуюся я у своїх стосунках і, звісно, нікому цього не нав’язую. Коли є взаємність – нічого не потрібно пояснювати, з’ясовувати, доводити і переконувати, взагалі – у стосунках чоловіка і жінки все має бути зрозуміло", – пояснила Лілія Ребрик.

На її думку, зв’язані люди мають бути не на раціональному, а на емоційному рівні, адже любити потрібно серцем, а не головою. Варто плекати якісь спільні сімейні традиції, закохуватися у них, не нав’язувати, а саме – створювати спільно, одне з одним, у задоволення.

"Завжди основою щасливої родини були гармонія у ній і мир. Я не хочу боятися скандалів, не хочу закатувати (чи вислуховувати) істерики, усе це виснажує, нервує і нікого не робить щасливим. Я хочу приходити додому і розслаблятися, знати, що все спокійно, що можна побути разом у тиші, або навпаки – потанцювати під гучну музику, або поговорити чи просто обійнятися. І я щаслива, що знайшла чоловіка, з яким ми настільки одне одного розуміємо", – розповіла Ребрик.

За словами телеведучої, коли вони тільки одружилися, то домовились, що чого б колись не сказали одне одному, не будуть ображатися, бо знають, що вони – близькі люди, а тому все, що сказане "в серцях" – пропускатимуть крізь вуха.

"Я сповідую легкість буття, з іронією і гумором, з мінімумом проблем і максимумом задоволення від життя. Насолоджуватися кожною миттю ми вчимо і своїх дітей! Це – наша справжня сімейна традиція, виплекана нами обома", – заявила Лілія Ребрик.