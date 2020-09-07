Украинская телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий – одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Супруги часто демонстрируют идиллию в отношениях в сети.

В своем инстаграме телеведущая поделилась собственной формулой счастливых отношений и гармонии в паре.

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9 лет назад актриса и ведущая вышла замуж за партнера по паркету на шоу "Танцы со звездами" Андрея Дикого. Они поддерживают прекрасные отношения и воспитывают двух дочерей – 7-летнюю Диану и 2-летнюю Полину.

Супруги до сих пор остаются счастливыми и демонстрируют свою любовь другим. Именно поэтому Лилия Ребрик решила поделиться с поклонниками собственным видением счастливых отношений.

"Можете кидать в меня тапками, но я не согласна с формулой "Один любит, а другой позволяет себя любить! Я убеждена: все в счастливом браке строится на взаимности. По крайней мере именно таким принципом руководствуюсь я в своих отношениях и, конечно, никому этого не навязываю. Когда есть взаимность – ничего не нужно объяснять, выяснять, доказывать и убеждать, вообще – в отношениях мужчины и женщины все должно быть понятно", – пояснила Лилия Ребрик.

По ее мнению, связанные люди должны быть не на рациональном, а на эмоциональном уровне, ведь любить нужно сердцем, а не головой. Стоит лелеять какие-то общие семейные традиции, влюбляться в них, не навязывать, а именно – создавать совместно, друг с другом, в удовольствие.

"Всегда основой счастливой семьи являются гармония в ней и мир. Я не хочу бояться скандалов, не хочу закатывать (или выслушивать) истерики, все это изнуряет, нервирует и никого не делает счастливым. Я хочу приходить домой и расслабляться, знать, что все спокойно, что можно побыть вместе в тишине, или наоборот – потанцевать под громкую музыку, или поговорить или просто обнять. И я счастлива, что нашла мужчину, с которым мы настолько друг друга понимаем", – рассказала Ребрик.

По словам телеведущей, когда они только поженились, то договорились, что чего-бы когда-то ни сказали друг другу, не будут обижаться, потому что знают, что они – близкие люди, а потому все, что сказано "в сердцах" – будут пропускать сквозь уши.

"Я исповедую легкость бытия, с иронией и юмором, с минимумом проблем и максимумом удовольствия от жизни. Наслаждаться каждым мгновением мы учим и своих детей! Это – наша настоящая семейная традиция, взлелеянная нами обоими", – заявила Лилия Ребрик.