Успішна та відома 38-річна ведуча Оля Фреймут відповіла хейтерам, які критикують її за зовнішній вигляд. Зірка зізналась, що виступає за натуральність та справжність, тому до ін'єкцій ботоксу вдаватися не планує навіть у старості.

Знаменитостям часто доводиться миритися з критикою у мережі, адже до них прикуті тисячі поглядів як доброзичливців, так і хейтерів. Одні ігнорують неприємні коментарі, інші ж беруться відстоювати свою гідність. На особистій сторінці у фейсбуці Оля Фреймут публічно відповіла на образи, які їй час від часу доводиться чути після світських появ чи нових зйомок.

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Ведуча та учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками" зізналась, що "прихильники" відкрито критикують її зовнішність. Оля Фреймут наголосила, що їй радять погладшати, помолодшати та виспатися.

Весь цей негатив зірка довго пропускала через себе, проте зараз усвідомила, що хоче зберегти свою справжність. Вона не планує робити ін'єкції краси чи вдаватись до ботоксу, адже натуральності нині так бракує.

Я так люблю бути собою: хай втомленою від недоспаних ночей, з павутинкою під очима… Так, старість легко можна відкликати ботоксом, але мені не хочеться догоджати нікому… Пропоную триматися справжності. Бо на штучність останнім часом інфляція,

– емоційно написала Оля Фреймут.

Реакція мережі

У коментарях шанувальники Фреймут були шоковані тим, що зірка чує так багато критики щодо своєї зовнішності. Користувачі переконані, що єдиною причиною хейту є заздрощі, а не реальні недоліки. Крім того, вони зазначили, що у віці 38 років ведучій зарано говорити про старість.

"Олечко, то від заздрощів. Ви маєте чудовий вигляд", "Олю, ви маєте прекрасний вигляд. Нікого не слухайте", "Я не бачу ваших недоспаних ночей чи перевтоми. Ви виглядаєте на всі сто. Гарна жіночка", "У жодному разі не треба штучності", "Ви красуня. Не треба слухати ті пусті теревені, бо то заздрісники", – йдеться у сотнях коментарів.