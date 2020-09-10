Успешная и известная 38-летняя ведущая Оля Фреймут ответила хейтерам, которые критикуют ее за внешний вид. Звезда призналась, что выступает за натуральность и подлинность, поэтому к инъекциям ботокса прибегать не планирует даже в старости.

Знаменитостям часто приходится мириться с критикой в ​​сети, ведь к ним прикованы тысячи взглядов как доброжелателей, так и хейтеров. Одни игнорируют неприятные комментарии, другие же берутся отстаивать свое достоинство. На личной странице в фейсбуке Оля Фреймут публично ответила на оскорбления, которые ей время от времени приходится слышать после светских появлений или новых съемок.

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Ведущая и участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" призналась, что "поклонники" открыто критикуют ее внешность. Оля Фреймут отметила, что ей советуют поправиться, помолодеть и выспаться.

Весь этот негатив звезда долго пропускала через себя, однако сейчас осознала, что хочет сохранить свою подлинность. Она не планирует делать инъекции красоты или прибегать к ботоксу, ведь натуральности сейчас так не хватает.

Я так люблю быть собой: пусть уставшей от бессонных ночей, с паутинкой под глазами... Да, старость легко можно отозвать ботоксом, но мне не хочется угождать никому... Предлагаю держаться подлинности. Ибо на искусственность в последнее время инфляция,

– эмоционально написала Оля Фреймут.

Реакция сети

В комментариях поклонники Фреймут были шокированы тем, что звезда слышит так много критики относительно своей внешности. Пользователи убеждены, что единственной причиной хейта является зависть, а не реальные недостатки. Кроме того, они отметили, что в возрасте 38 лет ведущей рано говорить о старости.

"Олечка, это от зависти. Вы отлично выглядите", "Оля, вы прекрасно выглядите. Никого не слушайте", "Я не вижу ваших бессонных ночей или переутомления. Вы выглядите на все сто. Хорошая женщина", "Ни в коем случае не надо искусственности", "Вы красавица. Не надо слушать ту пустую болтовню, ибо завистники", – говорится в сотнях комментариев.